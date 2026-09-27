Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την αγορά ακινήτων: Από την αναζήτηση στα συμβόλαια

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εισέρχεται δυναμικά στην αγορά ακινήτων, φέρνοντας συγκεκριμένες εφαρμογές σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Από τον τρόπο αναζήτησης ενός ακινήτου μέχρι τη δημιουργία αγγελιών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων και τα επόμενα στάδια μιας συναλλαγής, η τεχνολογία αυτή αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Spitogatos, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών παρουσίας του στην ελληνική αγορά, στην Ελλάδα η χρήση των σχετικών εφαρμογών βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο σε σύγκριση με πιο ώριμες αγορές, όμως τα πρώτα βήματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η εξέλιξη στην αναζήτηση ακινήτων

Μία από τις βασικότερες αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη αφορά την ίδια την αναζήτηση ακινήτου. Η κατεύθυνση είναι η σταδιακή μετάβαση από τα κλασικά φίλτρα σε μια περισσότερο συμβουλευτική αναζήτηση. Εργαλεία διαλογικής αναζήτησης και έξυπνων προτάσεων μπορούν πλέον να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες του χρήστη, συνδέοντας τις προτιμήσεις του με τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων ακινήτων.

Τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την παρουσίαση του Spitogatos, τα συστήματα αναζήτησης αναμένεται να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις του ενδιαφερομένου. Αυτό συνιστά μια ουσιαστική διαφορά, καθώς αντί ο χρήστης να δηλώνει μόνο περιοχή, τετραγωνικά, αριθμό δωματίων και εύρος τιμής, η αναζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε μια διαδικασία βαθύτερης κατανόησης του τι πραγματικά αναζητά.

Δημιουργία και βελτιστοποίηση αγγελιών

Ένα δεύτερο σημαντικό πεδίο εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης είναι η δημιουργία και η βελτιστοποίηση των αγγελιών ακινήτων. Ήδη, τα εργαλεία AI μπορούν να αξιοποιηθούν για την παροχή εμπλουτισμένων περιγραφών, την πραγματοποίηση μεταφράσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών, την αυτόματη κατηγοριοποίηση των ακινήτων και την εικονική διαμόρφωση χώρων.

Σε ένα επόμενο στάδιο, όπως επισημαίνει ο Spitogatos, ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας δημιουργίας μιας αγγελίας μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως. Οι φωτογραφίες, σε συνδυασμό με φωνητικές ή γραπτές πληροφορίες, θα μπορούν να αποτελούν την πρώτη ύλη από την οποία θα δημιουργείται μια πληρέστερη και εμπλουτισμένη καταχώριση, μειώνοντας σημαντικά τη χειροκίνητη εργασία που απαιτείται.

Αλλαγές για τους επαγγελματίες του κλάδου

Αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο λειτουργίας των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων. Στις πρώτες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνονται οι περιλήψεις τηλεφωνικών κλήσεων, η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων πελατών, οι επακόλουθες επικοινωνίες και διάφορες βασικές αυτοματοποιήσεις διαδικασιών.

Παράλληλα, τα πρώτα εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παροχή προτάσεων τιμών, την άντληση στοιχείων και εκτιμήσεων για την αγορά, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση των τάσεων που επικρατούν και της συμπεριφοράς των χρηστών. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν στους επαγγελματίες πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη στις συναλλαγές

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, ενδέχεται να προκύψει όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη περάσει από το στάδιο της αναζήτησης και της αγγελίας στην ίδια την ουσία της διαδικασίας που περιβάλλει τη συναλλαγή ενός ακινήτου. Η εφαρμογή της σε αυτό το επίπεδο μπορεί να απλοποιήσει και να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Spitogatos, διαδικασίες υποβοηθούμενες από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό, δηλαδή στον συντονισμό των ραντεβού και των ενεργειών, καθώς και στη διαχείριση εγγράφων, αυτοματοποιώντας ή διευκολύνοντας την οργάνωση και επεξεργασία τους. Αυτό αναμένεται να μειώσει τον χρόνο και την πολυπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki