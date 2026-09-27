Νέα παρέμβαση Γιαννάκου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ερωτήματα για τα 145 ευρώ που βρέθηκαν πάνω του

Νέα παρέμβαση στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος. Ο κ. Γιαννάκος εστιάζει στα περίπου 145 ευρώ που φέρεται να είχε μαζί του ο τραγουδιστής κατά την παραλαβή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», συνδέοντας το ποσό με το κόστος της θεραπείας πλασμαφαίρεσης και θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο πληρωμής της.

Τα χρήματα που βρέθηκαν και το πρωτόκολλο παραλαβής

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επικαλείται το πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων που συντάχθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με αυτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο νεκρός πολλή ώρα και κατά την καταγραφή των προσωπικών του ειδών από διασώστες και εργαζόμενους στα επείγοντα, βρέθηκαν πάνω του συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ περιγράφει ότι ο αξέχαστος καλλιτέχνης είχε στην κατοχή του δύο χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ, ένα χαρτονόμισμα των είκοσι ευρώ, τρία χαρτονομίσματα των πέντε ευρώ και μερικά κέρματα. Το σύνολο των χαρτονομισμάτων ανέρχεται σε 135 ευρώ, ενώ μαζί με τα κέρματα το ποσό υπολογίζεται περίπου στα 145 ευρώ.

Ερωτήματα για το κόστος της πλασμαφαίρεσης

Η συγκεκριμένη καταγραφή των χρημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας παρέμβασης του Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος τη συνδέει με το κόστος της πλασμαφαίρεσης. Όπως είναι γνωστό μέχρι τώρα, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης αποτελεί μια θεραπεία που κοστίζει χιλιάδες ευρώ, με ποσά που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της υπόθεσης να κυμαίνονται από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Ο κ. Γιαννάκος διερωτάται πώς ήταν δυνατόν ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε μεταβεί για πλασμαφαίρεση έχοντας μαζί του μόλις περίπου 145 ευρώ. Θέτει επίσης το ζήτημα εάν είχε προπληρώσει για τη διαδικασία ή εάν επρόκειτο να πληρώσει το τσουχτερό κόστος των 6.000 ευρώ ή έστω των 3.000 ευρώ με τραπεζική κάρτα και απόδειξη, εκφράζοντας την αμφιβολία του για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι αντιρρήσεις του τραγουδιστή και οι δηλώσεις Γιαννάκου

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης έχει ήδη απασχολήσει την έρευνα γύρω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μεταξύ των στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί, περιλαμβάνεται ένα μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό, στο οποίο ο τραγουδιστής φέρεται να ρωτούσε για ποιον λόγο επρόκειτο να πληρώσει ένα ποσό που κυμαινόταν από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε επικοινωνία της γιατρού με τρίτο πρόσωπο γινόταν αναφορά στις αντιρρήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για την πλασμαφαίρεση. Ο Μιχάλης Γιαννάκος χρησιμοποιεί βαρείς χαρακτηρισμούς για τους εμπλεκόμενους, κάνοντας λόγο για «συμμορία κομπογιαννιτών» και «κοτετσοσφαγείο της Καρνεάδου». Σχολιάζει επίσης ότι οι «αεριτζήδες κομπογιαννίτες» παραδέχονται ότι θα επεδίωκαν να τον «στριμώξουν» για να πληρώσει αυτά τα χρήματα, καθώς ο τραγουδιστής είχε αντιρρήσεις.

Έκκληση στις εισαγγελικές αρχές

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζητά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές αρχές. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρχές να ερευνήσουν εάν είχαν ήδη καταβληθεί χρήματα για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης που κατέληξε σε τραγωδία.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει ότι, εφόσον αποδειχθεί ότι είχαν πληρωθεί χρήματα, αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει τόσο για ουσιαστικούς όσο και για σημειολογικούς λόγους, καθώς «δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis