Η έρευνα για τη χλιδάτη ζωή και το VIP πελατολόγιο των γιατρών της Καρνεάδου

Η εικόνα μιας χλιδάτης ζωής και ενός ιατρείου στο Κολωνάκι, το οποίο απευθυνόταν σε πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πίσω από αυτή την επιφάνεια, έρχονται στο φως ποσά που προκαλούν αίσθηση και οικονομικά στοιχεία που ερευνώνται. Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι γιατρών και τις δραστηριότητές τους, με την έρευνα να ξετυλίγεται κομμάτι-κομμάτι.

Μια ζωή υψηλών απαιτήσεων

Το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να είχε υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής γεμάτο χλιδή. Αυτός περιελάμβανε ακριβά αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα, πολύτιμα κοσμήματα και αξεσουάρ. Επίσης, διέθεταν μια εντυπωσιακή κατοικία στο Ψυχικό.

Η καθημερινότητά τους, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ρεπορτάζ, παρέπεμπε σε ζωή υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης οικονομικής άνεσης. Είχαν δημιουργήσει γύρω τους την εικόνα μιας επιτυχημένης και εύπορης ζωής.

Το ιατρείο στην Καρνεάδου και το VIP πελατολόγιο

Το επίκεντρο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας βρισκόταν στην οδό Καρνεάδου, στην «καρδιά» του Κολωνακίου, μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας. Εκεί λειτουργούσε το ιατρείο τους. Το ιατρείο φέρεται να προσέλκυε πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων πολλών γνωστών ονομάτων.

Για κάποιους από τους επώνυμους πελάτες, η διακριτικότητα αποτελούσε μέρος της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ορισμένοι επέλεγαν βραδινές ώρες ή ακόμη και Σαββατοκύριακα για τις επισκέψεις τους, ώστε να περνούν όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητοι.

Υπηρεσίες και τιμοκατάλογος

Πίσω από τη VIP εικόνα του ιατρείου, υπήρχε ένας τιμοκατάλογος που σήμερα προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο τιμοκατάλογος της Καρνεάδου φαίνεται πως ήταν διαμορφωμένος για «μεγάλα πορτοφόλια».

Συγκεκριμένα, ένα σετ δύο πλασμαφαιρέσεων κόστιζε 12.000 ευρώ. Ο καθαρισμός εντέρου ανερχόταν στα 1.500 ευρώ, ενώ οι ενδοφλέβιες βιταμίνες κόστιζαν 1.200 με 1.500 ευρώ κάθε μήνα. Για τα σκευάσματα, το κόστος κυμαινόταν μεταξύ 600 και 1.000 ευρώ, όπως και για τις εξετάσεις στην Ελβετία, οι οποίες είχαν επίσης κόστος 600 με 1.000 ευρώ.

Αν κάποιος πραγματοποιούσε δύο πλασμαφαιρέσεις και μία υδροθεραπεία μέσα σε τέσσερις ημέρες, ο λογαριασμός θα μπορούσε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, να φτάσει τα 17.500 ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία στο μικροσκόπιο των αρχών

Το σκηνικό που φέρεται να είχαν στήσει οι δύο γιατροί αρχίζει να ξετυλίγεται κομμάτι-κομμάτι. Όσα μέχρι τώρα έμοιαζαν προσεκτικά οργανωμένα, αρχίζουν να καταρρέουν το ένα μετά το άλλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, στις φορολογικές δηλώσεις των δύο γιατρών εμφανίζονται εισοδήματα που κυμαίνονται από 50.000, 70.000 και έως 100.000 ευρώ. Ωστόσο, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς φέρονται να βρέθηκαν μηδαμινά ποσά.

Η έρευνα για το ξέπλυμα και οι επόμενες κινήσεις

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η ΑΑΔΕ ερευνούν πλέον τεράστια χρηματικά ποσά, καθώς και το πού κατέληξαν αυτά. Εξετάζονται συναλλαγές σε μετρητά, αλλά και πιθανές μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.

Από τη λάμψη της VIP Καρνεάδου και τις θεραπείες χιλιάδων ευρώ, η έρευνα περνά τώρα στις καταθέσεις και στα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι τελευταίες επικοινωνίες, ενώ αναζητείται ένας άγνωστος παράγοντας που ίσως «φωτίσει» κρίσιμα κενά της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki