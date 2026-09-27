Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και οι πιέσεις στην κυβέρνηση για τη βιομηχανία ευεξίας

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας πλασμαφαίρεσης έχει προκαλέσει πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico. Ο αναπάντεχος χαμός του καλλιτέχνη έχει φέρει στο επίκεντρο την κερδοφόρα, αλλά ανεξέλεγκτη, βιομηχανία αναζωογόνησης και ευεξίας της χώρας. Ειδικοί στον χώρο της υγείας, ιατρικοί σύλλογοι και η αξιωματική αντιπολίτευση έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις αμφιβόλου ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε πολλές δομές.

Οι συνθήκες του θανάτου και η θεραπεία

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε από ανακοπή καρδιάς νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη που συνήθως εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων. Ωστόσο, προσφέρεται και από κλινικές ευεξίας ως θεραπεία ολικής αποτοξίνωσης του οργανισμού, με στόχο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η εν λόγω θεραπεία πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε τη σχετική άδεια για τη διενέργεια αυτής της επεμβατικής πράξης.

Ο έλεγχος στη βιομηχανία ευεξίας

Μετά τον θάνατο του 54χρονου καλλιτέχνη, ο ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της ευεξίας στην Ελλάδα έχει τεθεί υπό αυστηρό έλεγκο. Ιατρικοί σύλλογοι και η αξιωματική αντιπολίτευση επισημαίνουν ότι ο τομέας βρίθει ανεξέλεγκτων δομών, οι οποίες παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες αμφιβόλου ποιότητας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ορμονική εξισορρόπηση, προγράμματα αποτοξίνωσης, ολιστικές θεραπείες, ακόμα και σαμανικές πρακτικές.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει αποκαλύψει σειρά πιθανολογούμενων παραβάσεων σε όλο το φάσμα του κλάδου τις τελευταίες ημέρες. Μεταξύ αυτών των παραβάσεων συγκαταλέγονται κέντρα αισθητικής που διενεργούσαν μεταμοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου, καθώς και τράπεζες βλαστοκυττάρων που λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για γιατρούς που εξέδιδαν ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις χωρίς φυσική εξέταση, αλλά και για κλινικές που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ιατρού.

Ανεξήγητο κενό 87 λεπτών και διαδικτυακές αναζητήσεις

Οι λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις δικαστικές αρχές, αποκαλύφθηκε ένα ανεξήγητο κενό 87 λεπτών. Αυτό το κενό αφορά τον χρόνο από τη στιγμή που ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που έχουν συλλέξει οι ελληνικές αρχές.

Μάλιστα, διαπιστώθηκε από τις αρχές ότι μέλη του προσωπικού του ιατρείου πραγματοποιούσαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για μεθόδους επείγουσας ανανήψεως. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα για τις συνθήκες που επικράτησαν τις κρίσιμες ώρες.

Ιστορικό παραβάσεων και ποινικές κατηγορίες

Το ιατρείο όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, το οποίο βρίσκεται σε συνοικία του κέντρου της Αθήνας, βαρύνεται με ιστορικό παραβάσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), ο οποίος είχε πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους στο παρελθόν.

Ο ΙΣΑ είχε επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο ιατρείο λόγω των παραβάσεων που είχαν διαπιστωθεί. Πλέον, οι δύο υπεύθυνοι γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Politico.

Με πληροφορίες από: Topontiki