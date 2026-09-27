Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας δεσμεύεται για άμεσες λύσεις στη στεγαστική κρίση

Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία κλιμακώνεται, οδηγώντας εκατοντάδες διαδηλωτές να κατασκηνώσουν στην καρδιά της Μαδρίτης. Οι πολίτες διαμαρτύρονται για το ολοένα και υψηλότερο κόστος ενοικίασης και αγοράς κατοικίας. Υπό την αυξανόμενη κοινωνική πίεση, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε την Κυριακή για άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Καταυλισμός διαμαρτυρίας στην Πουέρτα ντελ Σολ

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες άνθρωποι έστησαν σκηνές στην Πουέρτα ντελ Σολ, μία από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες της ισπανικής πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στην πρόσβαση στη στέγαση.

Μετά το τέλος της μεγάλης πορείας του Σαββάτου, αρκετοί από τους συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν στην Πουέρτα ντελ Σολ, όπου δημιούργησαν έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό. Όπως δήλωσαν, σκοπεύουν να παραμείνουν στην πλατεία έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για τη στεγαστική κρίση, ενώ ορισμένοι έθεσαν ακόμη και ως όρο την αποχώρηση της κυβέρνησης.

Η έξωση της 87χρονης Μαρικαρμέν Αμπασκάλ

Αφορμή για την ενίσχυση των κινητοποιήσεων αποτέλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η Μαρικαρμέν Αμπασκάλ είχε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της στο συγκεκριμένο σπίτι.

Η απομάκρυνσή της από το διαμέρισμα έγινε την περασμένη Τετάρτη, με την αστυνομία να παραβιάζει την πόρτα. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια με φορείο, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανέδειξε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο μια δυσαρέσκεια που έχει συσσωρευτεί εδώ και χρόνια στις μεγάλες ισπανικές πόλεις.

Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη

Το Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη. Οι διαδηλωτές κρατούσαν κλειδιά, σφύριζαν και φώναζαν συνθήματα για το δικαίωμα στη στέγαση.

Σύμφωνα με τις αρχές, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 25.000 άνθρωποι. Η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης, η οποία είχε την ευθύνη της διοργάνωσης, υποστήριξε από την πλευρά της ότι ο αριθμός των διαδηλωτών ξεπέρασε τις 300.000.

Η υπόθεση της Μαρικαρμέν Αμπασκάλ ανέδειξε την αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης σε κατοικία για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Δέσμευση του πρωθυπουργού για άμεσες πρωτοβουλίες

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αντιδρώντας στην αυξανόμενη κοινωνική πίεση, δεσμεύτηκε την Κυριακή για άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει την επόμενη Τρίτη στο Συμβούλιο Υπουργών το Βασιλικό Διάταγμα Νόμου για τη Στέγαση. Παράλληλα, ζήτησε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια ώστε το διάταγμα να επικυρωθεί στο Κοινοβούλιο.

Η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών

Οι διαδηλωτές που παρέμειναν στην Πουέρτα ντελ Σολ εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν την κινητοποίηση. Ένας 28χρονος διαδηλωτής, ο οποίος συστήθηκε ως Σέρχιο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα μείνουμε όσο χρειαστεί. Ακόμη και ενώ βρισκόμαστε εδώ και κινητοποιούμαστε, η πίεση συνεχίζει να αυξάνεται. Έχουμε ήδη φτάσει στα όριά μας».

Η δυσαρέσκεια για τη στεγαστική κρίση έχει συσσωρευτεί εδώ και χρόνια στις μεγάλες ισπανικές πόλεις, καθιστώντας την πρόσβαση σε κατοικία ολοένα δυσκολότερη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως αναφέρουν οι πηγές.

Με πληροφορίες από: Topontiki