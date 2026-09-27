Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν συγγενείς των έξι θυμάτων της έκρηξης και κατάρρευσης νεοκλασικού κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σορών. Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρεψεις για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας, εστιάζοντας στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Παράλληλα, οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, οι συγγενείς των πέντε νεκρών εργαζομένων καταγγέλλουν απολύσεις και πιέσεις σε μάρτυρες.

Στην Αθήνα οι συγγενείς των θυμάτων της Πλάκας

Οι οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα, ταξιδεύοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές για να προσέλθουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Εκεί, θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, μια απαραίτητη διαδικασία για την ολοκλήρωση της αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Η τραγωδία συνέβη το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, όταν ένα νεοκλασικό κτίριο στην οδό Λυσικράτους κατέρρευσε μετά από έκρηξη. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο κτίριο, καθώς και τέσσερις τουρίστες.

Εντατικές έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, αποτελούμενο από δέκα εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποιεί αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους στο σημείο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, συλλέγεται και αξιολογείται κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου. Μηχανήματα έργου του δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στο επίκεντρο

Τα απομακρυνθέντα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Εκεί, εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ, καθώς και πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, τα εξετάζουν με προσοχή. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτό το διαμέρισμα. Πληροφορίες από αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα. Ωστόσο, τονίζεται ότι όλα τα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριωθούν πλήρως, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Τα στελέχη της ΔΑΕΕ σαρώνουν το σημείο, εξετάζοντας την αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Νέα τροπή στην υπόθεση της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη της νύχτας της 26ης Ιανουαρίου 2026 στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης εισέρχεται σε μια νέα, κρίσιμη φάση. Στην έκρηξη είχαν χάσει τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, με περιοριστικούς όρους, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων.

Οι οικογένειες κατέθεσαν έφεση κατά του βουλεύματος. Συγκεκριμένα, η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της από την έκρηξη, προχώρησε μέσω του δικηγόρου της στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Στόχος είναι η ακύρωση της αποφυλάκισης και η επιστροφή του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στη φυλακή.

Καταγγελίες για απολύσεις και πιέσεις μαρτύρων

Στο υπόμνημα που κατατέθηκε, η οικογένεια της εργαζόμενης καταγγέλλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλοίωσης των δεδομένων του χώρου, προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων. Γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι κινήσεις, κατά την οικογένεια, θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης.

Παράλληλα, το υπόμνημα περιλαμβάνει μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείναν προσωπικό. Στενά συγγενικά και διοικητικά πρόσωπα του επιχειρηματία φέρονται να έχουν υιοθετήσει συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτώς ή προφορικώς παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου λίγες μέρες πριν από τη φονική έκρηξη, έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις. Η πλευρά των θυμάτων ερμηνεύει αυτό ως προσπάθεια απομόνωσης των κρίσιμων μαρτύρων. «Υφίσταται ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν εργαζόμενοι στον ανακριτή» αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos, Newsit