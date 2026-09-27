Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής, μέλος της ομάδας του Βύρωνα Β’, έχασε τις αισθήσεις του μετά από ένα χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όταν έπεσε πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΚ, σε αναμέτρηση με τον Άρη Πρίνο.

Το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Το σοβαρό αυτό συμβάν εκτυλίχθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία διεξαγόταν στο νησί της Θάσου, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρωταθλήματος για τις δύο ομάδες. Κατά τη διάρκεια μιας φάσης διεκδίκησης της μπάλας, ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, στην προσπάθειά του να κρατήσει την κατοχή, βρέθηκε εκτός των ορίων του αγωνιστικού χώρου.

Εκεί, με ορμή, χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό που είχε ως άμεσο αποτέλεσμα ο νεαρός αθλητής να χάσει τις αισθήσεις του, προκαλώντας πανικό και μεγάλη ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους, συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους. Η σοβαρότητα της κατάστασης ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

Άμεση διακοπή του αγώνα και πρώτες βοήθειες

Μετά τον τραυματισμό και την απώλεια των αισθήσεων του 16χρονου ποδοσφαιριστή, το παιχνίδι διεκόπη αμέσως. Ο γιατρός του αγώνα έσπευσε άμεσα στον αγωνιστικό χώρο και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό αθλητή, προσπαθώντας να σταθεροποιήσει την κατάστασή του. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση το ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και να οργανωθεί η διακομιδή του τραυματία.

Λόγω της εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης της υγείας του νεαρού ποδοσφαιριστή, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο. Έτσι, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου υπήρχε η δυνατότητα για πληρέστερη ιατρική αντιμετώπιση. Η διαδικασία μεταφοράς ξεκίνησε αμέσως, με την αγωνία όλων να είναι έκδηλη.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού αθλητή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 16χρονος αθλητής, αν και διατηρεί σφυγμούς, δεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του από τη στιγμή του τραυματισμού. Αυτό το γεγονός αυξάνει σημαντικά την αγωνία για την πορεία της υγείας του, καθώς η απώλεια συνείδησης μετά από χτύπημα στο κεφάλι αποτελεί σοβαρό δείκτη.

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας σήμανε συναγερμός αμέσως μόλις έγινε γνωστή η άφιξη του σοβαρά τραυματισμένου ποδοσφαιριστή. Όση ώρα διήρκεσε η μεταφορά του από τη Θάσο στην Καβάλα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες. Στόχος ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη και αμεσότερη αντιμετώπιση του περιστατικού, περιλαμβάνοντας την ετοιμότητα για διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων και άλλων ιατρικών διαδικασιών.

Συμπαράσταση από τη διοίκηση της ομάδας

Από την πρώτη στιγμή που συνέβη το ατυχές περιστατικό, μέλη της διοίκησης του Βύρωνα βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Η παρουσία τους στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας δείχνει τη συμπαράσταση και το έμπρακτο ενδιαφέρον της ομάδας για την κατάσταση της υγείας του νεαρού αθλητή.

Η διοίκηση του συλλόγου μοιράζεται την αγωνία με την οικογένεια του παιδιού, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και αναμένοντας με αγωνία τα νεότερα από τους θεράποντες ιατρούς. Όλοι ευελπιστούν στην ανάκτηση των αισθήσεων του 16χρονου και στην πλήρη αποκατάσταση της υγείας του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki