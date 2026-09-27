Η τραγική έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν απροσδιόριστα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την πιθανή ύπαρξη συσκευής φυσικού αερίου στο κτίριο που κατέρρευσε. Παράλληλα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση των παλαιών κτιρίων της περιοχής, ζητώντας άμεσους ελέγχους και την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Η έρευνα για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, δήλωσε ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια έκρηξη, υπογραμμίζοντας ότι το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο κλάδος, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε υπήρχε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου, τοποθετημένη σε έναν ταχυθερμοσίφωνα μέσα στην κουζίνα.

Ο κ. Καλύβας διευκρίνισε ότι αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν επιβεβαίωση των αιτιών της έκρηξης, καθώς η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, σημείωσε ότι αν τελικά αποδειχθεί πως η έκρηξη προήλθε από αέριο, η συσσώρευση αυτού θα πρέπει να ήταν τεράστια, δεδομένης της ισχύος του ωστικού κύματος.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, από την πλευρά του, ανέφερε ότι τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και θα μπορούσαν να συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες, ακόμη και με την ενεργοποίηση ενός ηλεκτρικού διακόπτη.

Η κατάσταση του κτιρίου και οι επιπτώσεις

Ο Ευθύμιος Λέκκας εστίασε κυρίως στη συμπεριφορά του κτιρίου μετά την έκρηξη και στην κατάσταση των κατασκευών που βρίσκονται γύρω από αυτό. Όπως εξήγησε, το κτίριο που κατέρρευσε ήταν παλαιό, ηλικίας περίπου 100 ετών, και δεν διέθετε φέροντα οργανισμό ή αυτός ήταν υποτυπώδης. Η κατασκευή του αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από δομικά στοιχεία, όπως τοιχοποιίες από τούβλα, τα οποία μπορούν να καταρρεύσουν εύκολα σε περίπτωση ισχυρής έκρηξης, καθιστώντας το ιδιαίτερα τρωτό σε ένα τόσο ισχυρό συμβάν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάσταση των γειτονικών κτιρίων. Στο κτίριο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, το οποίο εμφανίζεται στα πλάνα με κίτρινο χρώμα, έχει σημειωθεί σημαντική απόσπαση τοιχοποιίας. Αυτό το στοιχείο, όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, δείχνει ότι η έκρηξη είχε σημαντικές επιπτώσεις προς τη συγκεκριμένη πλευρά. Παράλληλα, στο εσωτερικό του κτιρίου που κατέρρευσε, οι τοίχοι έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ η κατασκευή βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία.

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και τα απέναντι κτίρια, καθώς δομικά στοιχεία εκτοξεύτηκαν με μεγάλη ταχύτητα προς την απέναντι πλευρά, προκαλώντας καταστροφές. Επίσης, το κτίριο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά έχει υποστεί ζημιές και θα πρέπει να υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο για να διαπιστωθεί η στατική του επάρκεια.

Το «καμπανάκι» για τα παλιά κτίρια της Πλάκας

Με αφορμή το τραγικό συμβάν, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ζήτησε άμεσο έλεγχο και επαναξιολόγηση ολόκληρης της περιοχής της Πλάκας. Τόνισε την ανάγκη για ενδελεχή έλεγχο των κτιρίων και την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για την περιοχή από τον Δήμο Αθηναίων.

Η τρωτότητα των παλαιών κατασκευών, όπως αυτή του κτιρίου που κατέρρευσε, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών σε μια ιστορική περιοχή με πολλά παλαιά κτίσματα.

Προδιαγραφές ασφαλείας και ανιχνευτές αερίου

Ο Γιώργος Καλύβας εξήγησε ότι η παρουσία συσκευής φυσικού αερίου από μόνη της δεν σημαίνει αυξημένο κίνδυνο έκρηξης, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και συντηρήσεις. Ο ταχυθερμοσίφωνας, όπως διευκρίνισε, είναι μία συσκευή αντίστοιχη με τις υπόλοιπες συσκευές φυσικού αερίου ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια, χωρίς καμία διαφορά στην επικινδυνότητα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο κ. Καλύβας αναφέρθηκε και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου. Σε μία εγκατάσταση μπορεί να υπάρχει αισθητήρας ανίχνευσης αερίου συνδεδεμένος με βαλβίδα στη γραμμή μετά τον μετρητή, ώστε σε περίπτωση διαφυγής να διακόπτεται αυτόματα η παροχή. «Από τη στιγμή που θα υπήρχε ανιχνευτής αερίου και η βαλβίδα στη γραμμή, με το παραμικρό θα έκλεινε», τόνισε. Ένας απλός αισθητήρας ανίχνευσης αερίου κοστίζει περίπου 100 ευρώ και μπορεί να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ανάλογα με τον τύπο και τις προδιαγραφές του.

Όσον αφορά τη διαδικασία για μία νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, αρχικά ένας μηχανολόγος μηχανικός εκπονεί τη σχετική μελέτη. Σε αυτή τη μελέτη προβλέπονται η θέση του μετρητή, η όδευση της σωλήνωσης και η θέση της συσκευής. Η μελέτη κατατίθεται στην Enaon EDA, η οποία είναι αρμόδια για το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki