Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Αιάντειο

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Περάνι. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω του μηνύματος, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά προς το Αιάντειο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς και κινητοποίηση δυνάμεων

Η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 2026, και συγκεκριμένα στην περιοχή Περάνι. Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας από την πρώτη στιγμή μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 15:15, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν αναπτυχθεί συνολικά 48 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος, στην αεροπυρόσβεση συνδράμει ένα αεροσκάφος, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν την κινητοποίηση δύο ελικοπτέρων. Επιπλέον, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει κινητοποιηθεί ενεργά, προσφέροντας υδροφόρες για την ενίσχυση του έργου των πυροσβεστών.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση πολιτών

Η ραγδαία εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, με σκοπό την προστασία των πολιτών. Συγκεκριμένα, στις 15:45 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα για την ασφάλειά τους και να απομακρυνθούν από τα σημεία που απειλούνται από τις φλόγες.

Το μήνυμα του 112 ήταν σαφές, προτρέποντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο. Για την ασφαλή μετακίνηση, δόθηκε η οδηγία οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν τη Λεωφόρο Περιστερίου. Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν τη σημασία της τήρησης των οδηγιών που παρέχονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και χωρίς προβλήματα απομάκρυνση των κατοίκων από τις επικίνδυνες ζώνες.

Συνεχής παρακολούθηση από drone

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) διατηρεί συνεχή επίβλεψη της κατάστασης καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει αδιάλειπτα εικόνα από ειδικά drones.

Τα drones αυτά είναι εξοπλισμένα με προηγμένες θερμικές και οπτικές κάμερες, προσφέροντας μια λεπτομερή και άμεση εικόνα της εξέλιξης του φαινομένου. Η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας είναι καθοριστική, καθώς επιτρέπει στις αρχές να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης στο πεδίο και να προσαρμόζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης με τον βέλτιστο τρόπο, τόσο για τις επίγειες όσο και για τις εναέριες δυνάμεις.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Σε μια παράλληλη εξέλιξη με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν επιστρατεύσει ειδικά κλιμάκια με σκοπό να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς, η οποία έθεσε σε κινητοποίηση μεγάλο αριθμό δυνάμεων.

Για τον συγκεκριμένο σκοπό, έχει κινητοποιηθεί και έχει αναλάβει δράση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το κλιμάκιο αυτό έχει την ευθύνη να διενεργήσει μια ενδελεχή έρευνα για τις αιτίες της πυρκαγιάς. Στόχος είναι η πλήρης εξακρίβωση των γεγονότων, ώστε να προσδιοριστεί εάν η φωτιά προκλήθηκε από τυχαίο γεγονός ή εάν οφείλεται σε ενέργεια εμπρησμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit