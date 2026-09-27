Ο Macklemore απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Εντ Σίραν μετά από δηλώσεις για την Παλαιστίνη

Ο Αμερικανός ράπερ Macklemore απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Εντ Σίραν, στην οποία συμμετείχε, μετά από δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου σε συναυλία στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο καλλιτέχνης εξέφρασε ανοιχτά τη θέση του. Η απομάκρυνση του Macklemore προκάλεσε άμεσα κύμα αλληλεγγύης από άλλους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην ίδια περιοδεία, οι οποίοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν και αυτοί, τονίζοντας την ανάγκη για ελεύθερη έκφραση.

Η δήλωση του Macklemore

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Macklemore απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια που αφορούσαν την Παλαιστίνη. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένας βασικός λόγος που ήθελε να πραγματοποιήσει αυτή την περιοδεία ήταν η δυνατότητα να σταθεί σε μεγάλες σκηνές και να εκφράσει δύο λέξεις που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές και αγαπητές στην καρδιά του. Αυτές οι λέξεις ήταν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο Αμερικανός ράπερ υπογράμμισε την επιθυμία του οι συγκεκριμένες λέξεις να ακουστούν δυνατά και καθαρά. Στόχος του ήταν να φτάσει το μήνυμα στους ανθρώπους από τη Γάζα μέχρι την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν έχουν ξεχαστεί. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας του Εντ Σίραν, όπου ο Macklemore συμμετείχε ως μέρος του προγράμματος.

Η απομάκρυνση από την περιοδεία

Οι δηλώσεις του Macklemore, οι οποίες έγιναν δημόσια και με σαφήνεια, είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το υπόλοιπο πρόγραμμα της περιοδείας. Φαίνεται πως τα λόγια του κρίθηκαν αρκετά για να οδηγήσουν στην εκδίωξή του από το τουρ. Η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή ο καλλιτέχνης επέλεξε να μην παραμείνει σιωπηρός και να εκφράσει αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «αυτονόητο».

Η απομάκρυνση του ράπερ από την περιοδεία του Εντ Σίραν έδειξε ότι η δημόσια έκφραση απόψεων για ευαίσθητα θέματα μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες για τους καλλιτέχνες. Η επιλογή του να μιλήσει ανοιχτά για την Παλαιστίνη, παρόλο που αποτελούσε προσωπική του πεποίθηση, οδήγησε στην αποβολή του από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Κύμα αλληλεγγύης από καλλιτέχνες

Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η απομάκρυνση του Macklemore, δεν πέρασε απαρατήρητη στον καλλιτεχνικό χώρο και προκάλεσε ένα σημαντικό κύμα αλληλεγγύης. Αρκετοί καλλιτέχνες που συμμετείχαν επίσης στην ίδια περιοδεία με τον Εντ Σίραν, εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους προς τον Macklemore. Μεταξύ αυτών ήταν ο Finneas, οι Boega, ο Aaron Rowe και οι Lukas Graham.

Οι καλλιτέχνες αυτοί δεν περιορίστηκαν μόνο σε δηλώσεις στήριξης, αλλά προχώρησαν και σε μια πιο έμπρακτη κίνηση. Αποχώρησαν επίσης από το τουρ, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο την αντίθεσή τους στην απόφαση της απομάκρυνσης του Macklemore. Η στάση τους αυτή συνοδεύτηκε από τη δήλωση ότι δεν πρέπει να φιμώνονται όσοι επιλέγουν να μιλούν για τους καταπιεσμένους.

Η σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης

Η υπόθεση του Macklemore αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τον ρόλο των καλλιτεχνών ως φορέων κοινωνικών και πολιτικών μηνυμάτων. Ιστορικά, οι καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει την τέχνη τους για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να μιλήσουν για ζητήματα που τους απασχολούν βαθιά. Αυτό έχει συμβεί σε διάφορα είδη μουσικής, από το αντιπολεμικό τραγούδι μέχρι το εργατικό τραγούδι, και από το ροκ μέχρι το χιπ χοπ.

Η στάση των καλλιτέχνων που στήριξαν τον Macklemore και αποχώρησαν από την περιοδεία, υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδης. Η δήλωσή τους ότι δεν πρέπει να φιμώνονται οι φωνές που υπερασπίζονται τους καταπιεσμένους, αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ανεξαρτησία της τέχνης και την ευθύνη των δημιουργών απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta