Καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων στη «Βιολάντα» μετά από καταθέσεις για οσμή αερίου

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» τον Ιανουάριο του 2026, κατά την οποία πέντε εργαζόμενες έχασαν τραγικά τη ζωή τους. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν την απόλυση εργαζομένων οι οποίοι φέρεται να είχαν εκφράσει παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου λίγες ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με περιοριστικούς όρους.

Η τραγωδία και οι καταγγελίες για απολύσεις

Η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τον Ιανουάριο του 2026, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων. Έκτοτε, η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαιοσύνης, με τις οικογένειες των θυμάτων να αναζητούν απαντήσεις και δικαίωση για τις απώλειές τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, συγγενείς θύματος προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, η εταιρεία φέρεται να απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή υγραερίου που επικρατούσε στον χώρο, λίγο πριν από την έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο των πέντε γυναικών.

Δικαστική προσφυγή κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Η εν λόγω απόφαση αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, με περιοριστικούς όρους, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων.

Η προσφυγή αυτή αποτελεί μια προσπάθεια των οικογενειών να ανατρέψουν την απόφαση και να διασφαλίσουν την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Ζητούν την ακύρωση της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση για την υπόθεση.

Το υπόμνημα της οικογένειας Σκαμπαρδώνη

Στο πλαίσιο των δικαστικών τους ενεργειών, η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, κατέθεσε υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Το υπόμνημα αυτό ζητά ρητά την ακύρωση της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Στο συγκεκριμένο κείμενο, γίνεται ειδική αναφορά σε υπαλλήλους της εταιρείας. Αυτοί οι υπάλληλοι φέρεται να είχαν εκφράσει γραπτώς ή προφορικώς τα παράπονά τους σχετικά με την έντονη οσμή υγραερίου που είχε γίνει αντιληπτή στον χώρο του εργοστασίου, λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη. Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την ύπαρξη προειδοποιητικών σημάτων πριν από το δυστύχημα.

Οι απομακρύνσεις εργαζομένων και οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα, οι εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή υγραερίου και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους, έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους στην εταιρεία. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τις καταγγελίες περί απολύσεων που σχετίζονται με την υπόθεση της τραγωδίας.

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές. Σε δηλώσεις του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει απολύσεις που σχετίζονται με καταθέσεις στην υπόθεση εργαζόμενων».

Το «καθεστώς» και η προσφυγή στη δικαιοσύνη

Ο Άγγελος Λιάκος, πέραν της επιβεβαίωσης των απολύσεων, έκανε λόγο για ένα «καθεστώς» που, όπως δήλωσε, δεν ευνοεί τους εργαζόμενους να προσφύγουν στον ανακριτή. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιβάλλον δυσχεραίνει την κατάθεση επιπλέον στοιχείων που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμα για την υπόθεση.

Οι δηλώσεις του Λιάκου υποδηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια ή φόβο για πιθανές συνέπειες, γεγονός που περιορίζει την ελεύθερη παροχή πληροφοριών και μαρτυριών στην ανακριτική διαδικασία. Αυτό, κατά τους συγγενείς, μπορεί να επηρεάσει την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας και την αναζήτηση της αλήθειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki