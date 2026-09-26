Τα σχόλια του Νόελ Γκάλαχερ για τις κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Νόελ Γκάλαχερ, ο σπουδαίος τραγουδιστής, κιθαρίστας και στιχουργός των Oasis, αναφέρθηκε στην απόφαση της Premier League σχετικά με τις 114 κατηγορίες που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο δηλωμένος φίλος των «Πολιτών» σχολίασε το θέμα, εκφράζοντας την έκπληξή του για την εξέλιξη, δεδομένων των διαβεβαιώσεων του συλλόγου.

Η απόφαση της Premier League και οι κατηγορίες

Η συζήτηση για την απόφαση της Premier League να κρίνει ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι για 114 από τις 115 κατηγορίες στις οποίες ήταν υπό έρευνα, συνεχίζεται ακατάπαυστα και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από το 2009 έως το 2018.

Το αρμόδιο όργανο καλείται πλέον να αποφασίσει την τιμωρία που θα επιβληθεί στους «Πολίτες» για τις εν λόγω παραβάσεις. Παράλληλα, ο σύλλογος του Μάντσεστερ έχει ήδη δηλώσει ότι θα κινηθεί αναλόγως, προχωρώντας σε προσφυγή κατά της απόφασης.

Η έκπληξη του Νόελ Γκάλαχερ

Ο 59χρονος Νόελ Γκάλαχερ, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του προς τη Μάντσεστερ Σίτι, δήλωσε σοκαρισμένος όταν έμαθε για τα μπλεξίματα της αγαπημένης του ομάδας. Όπως τόνισε, άνθρωποι του συλλόγου διαβεβαίωναν συνεχώς ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα και ότι θα διέψευδαν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

«Είμαι κάπως έκπληκτος, καθώς ο σύλλογος μας διαβεβαίωνε συνεχώς ότι θα διέψευδε κατηγορηματικά όλες αυτές τις κατηγορίες. Ήταν λοιπόν κάπως σοκαριστικό να μαθαίνουμε ότι κριθήκαμε ένοχοι για όλες τις κατηγορίες πλην μίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκάλαχερ.

Η θέση του για φιλάθλους και παίκτες

Ο Γκάλαχερ εξήγησε ότι, σε γενικές γραμμές, η κατάσταση είναι λυπηρή τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους παίκτες. Ωστόσο, υπογράμμισε πως όσα πράττει η διοίκηση δεν θα πρέπει να αφορούν τον κόσμο ή τους ποδοσφαιριστές.

«Ως φίλαθλοι, εστιάζουμε πάντα σε αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ξέρουμε τι είδαμε: την κατέκτησαν μέσα στο γήπεδο. Ό,τι κι αν συμβαίνει στα διοικητικά γραφεία δεν αφορά τους οπαδούς ή τους παίκτες», δήλωσε ο διάσημος μουσικός.

Οι επιτυχίες εντός αγωνιστικού χώρου

Ο Νόελ Γκάλαχερ επέμεινε στην άποψη ότι οι παίκτες κέρδισαν τα παιχνίδια και κατέκτησαν τους τίτλους μέσα στο γήπεδο. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε στον τίτλο της σεζόν 2011-12, τονίζοντας ότι αυτός κατακτήθηκε με αγωνιστική προσπάθεια.

«Οι παίκτες κέρδισαν το παιχνίδι και κατέκτησαν εκείνον τον τίτλο (της σεζόν 2011-12) μέσα στο γήπεδο», υπογράμμισε. Πρόσθεσε επίσης ότι το ζήτημα του αν κάποιοι από αυτούς τους παίκτες έπρεπε να βρίσκονται εκεί ή όχι, δεν αφορά τους φιλάθλους.

Η αμαύρωση του επιτεύγματος

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Νόελ Γκάλαχερ αναγνώρισε ότι το επίτευγμα της ομάδας ίσως να αμαυρώνεται στα μάτια των υπολοίπων στην Αγγλία. Ωστόσο, τόνισε τη δική του προσωπική οπτική.

«Εγώ ξέρω τι είδα και ξέρω τι ένιωσα», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι η δική του εμπειρία ως φίλαθλος παραμένει ανεπηρέαστη από τις διοικητικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta