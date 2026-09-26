Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και δυνατούς ανέμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με α. α. 13/2026, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, επικίνδυνες καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Εύβοια

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, σε συγκεκριμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, στην Πελοπόννησο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τον νομό Λακωνίας, τα ανατολικά του νομού Αρκαδίας και τα νότια του νομού Αργολίδας. Τα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθηρα, αναμένεται να διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Από αργά τη νύχτα του Σαββάτου, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην ανατολική Θεσσαλία, εστιάζοντας κυρίως στον νομό Μαγνησίας, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Αυτές οι περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Ειδικότερα, στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ στην Εύβοια τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα με τα έντονα βροχοπτώματα, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένονται στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η έντασή τους προβλέπεται να φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα πνέουν από το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026 και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε γενικότερο πλαίσιο, οι άνεμοι στα πελάγη αναμένεται να φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η προειδοποίηση για τους θυελλώδεις ανέμους αποτελεί μέρος του επικαιροποιημένου έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, το οποίο εκδόθηκε αρχικά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00 και παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις από την αρχική του μορφή.

Εξέλιξη του καιρού το Σάββατο

Σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Το meteo.gr αναφέρει ότι αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και στα ηπειρωτικά. Μόνο στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Οι βροχές, κατά τόπους, τόσο στο Ιόνιο όσο και στην Πελοπόννησο, είναι πιθανό να είναι έντονες. Η γενική εικόνα του καιρού για το Σάββατο περιλαμβάνει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας.

Πτώση θερμοκρασίας ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε ολόκληρη τη χώρα λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι μεταξύ 7 και 23-24 βαθμών. Στην Ήπειρο, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία από 10 έως 19-20 βαθμούς.

Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, η θερμοκρασία θα είναι από 9 έως 22 βαθμούς. Στην Κρήτη, οι τιμές θα φτάσουν από 9 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς. Τέλος, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, η θερμοκρασία θα είναι από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos