Τραγικός επίλογος στην Πλάκα: Βρέθηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί – Στους 6 οι νεκροί

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στις έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν νεκροί και οι έξι αγνοούμενοι από την κατάρρευση κτιρίου. Η υπόθεση λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στους έξι. Το συμβάν αφορά μια ισχυρότατη έκρηξη που ισοπέδωσε το οίκημα το πρωί της Παρασκευής, στην οδό Λυσικράτους.

Ο τραγικός απολογισμός της έκρηξης

Οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό και των δύο τελευταίων σορών στα συντρίμμια, ολοκληρώνοντας την αναζήτηση των αγνοουμένων. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της τραγωγίας ανέρχεται στους έξι ανθρώπους.

Η αδιανόητη αυτή τραγωδία στην Πλάκα προκλήθηκε από μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, με αποτέλεσμα την πλήρη κατάρρευση του κτιρίου. Οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν εντατικά για τον εντοπισμό όλων των ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο οίκημα.

Ταυτοποίηση των θυμάτων

Μεταξύ των θυμάτων της φονικής έκρηξης συγκαταλέγονται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες. Το ζευγάρι αποτελείτο από έναν 77χρονο Βρετανό και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μέσα στα ερείπια.

Οι τέσσερις Αμερικανοί πολίτες είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, και βρέθηκαν στο κτίριο της οδού Λυσικράτους τη στιγμή της καταστροφής. Η ταυτοποίηση όλων των αγνοουμένων ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό των τελευταίων σορών.

Οι επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ, από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, ανέλαβαν τις δύσκολες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Παρά τις προσπάθειες, οι έρευνες κατέληξαν στον εντοπισμό άψυχων σωμάτων, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό επίλογο.

Αυτή την ώρα, έχει ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των δύο τελευταίων αγνοούμενων ατόμων, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην ανάσυρσή τους. Η διαδικασία ανάσυρσης πραγματοποιείται κάτω από τους τόνους των ερειπίων του κατεστραμμένου κτιρίου.

Διερεύνηση των συνθηκών από την Enaon EDA

Για τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας, κλιμάκια της αρμόδιας εταιρείας διανομής φυσικού αερίου, Enaon EDA, βρίσκονται στην οδό Λυσικράτους. Τα συνεργεία επιφυλακής της εταιρείας μετέβησαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος.

Σε ανακοίνωσή της, η Enaon EDA ανέφερε ότι πραγματοποιεί τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Η εταιρεία τονίζει ότι τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται και πως θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Δέσμευση για ασφάλεια και επικοινωνία

Η Enaon EDA υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της. Επισημαίνει ότι λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα αυτές τις αρχές, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA. Η τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki