Νέα κρίσιμη μαρτυρία έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ρίχνοντας περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η μαρτυρία αυτή προέρχεται από τον άνθρωπο που είχε προμηθεύσει τον συγκεκριμένο χώρο με τον απινιδωτή, ένα σημαντικό ιατρικό μηχάνημα. Το προσωπικό του ιατρείου, μαζί με την κατηγορούμενη γιατρό, επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε κατάσταση αναισθησίας.

Το τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου

Ο Γιώργος Αδαμόπουλος, επιχειρηματίας στον τομέα του ιατρικού εξοπλισμού, έδωσε μια αποκλειστική μαρτυρία για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από το ιατρείο της Καρνεάδου. Η κλήση αυτή πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναίσθητος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση του κ. Αδαμόπουλου. Από τη μαρτυρία του προκύπτει ότι τόσο το προσωπικό του ιατρείου όσο και η γιατρός, η οποία είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση, επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας καθοδήγηση για τον τρόπο χρήσης του απινιδωτή.

Ωστόσο, ο κ. Αδαμόπουλος τόνισε πως κατά τη διάρκεια της συνομιλίας δεν του αναφέρθηκε σε κανένα σημείο ότι επρόκειτο για κάποιο επείγον περιστατικό υγείας. Η αρχική επικοινωνία έγινε με τη νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία του είπε χαρακτηριστικά: «Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια». Στη συνέχεια, η νοσηλεύτρια περιέγραψε στον προμηθευτή ότι η ιατρική συσκευή δεν λειτουργούσε, γεγονός που οδήγησε σε μια σειρά από ερωτήσεις για την επίλυση του προβλήματος.

Διερεύνηση της λειτουργίας του απινιδωτή

Προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος, ο κ. Αδαμόπουλος ρώτησε τη νοσηλεύτρια αν είχαν πατήσει το κουμπί εκκίνησης, το «ON», της συσκευής. Η απάντηση που έλαβε ήταν καταφατική, με τη νοσηλεύτρια να επιβεβαιώνει ότι είχαν πατήσει το κουμπί, αλλά ο απινιδωτής εξακολουθούσε να μην τίθεται σε λειτουργία. Στη συνέχεια, ο προμηθευτής έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες που διαθέτει ο απινιδωτής, οι οποίες σηματοδοτούν την ετοιμότητα ή μη της συσκευής.

«Κάτω δεξιά υπάρχουν δύο λυχνίες, δύο σήματα για την ετοιμότητα ή όχι της συσκευής. Βλέπετε κάποια πράσινη ή κάποια κόκκινη;» ρώτησε ο κ. Αδαμόπουλος, προσπαθώντας να διαγνώσει την κατάσταση. Η νοσηλεύτρια απάντησε ότι δεν έβλεπε καμία από τις λυχνίες να είναι αναμμένη. Με βάση αυτή την πληροφορία, ο κ. Αδαμόπουλος σκέφτηκε και έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα που αφορούσε την παροχή ενέργειας της συσκευής: «Η μπαταρία είναι στη συσκευή;».

Η αποκάλυψη για την τοποθέτηση της μπαταρίας

Όταν ρωτήθηκε αν του είπαν στο τηλέφωνο ότι υπήρχε κάποιος ασθενής που χρειαζόταν άμεσα τον απινιδωτή, ο κ. Αδαμόπουλος απάντησε αρνητικά, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια αναφορά. Ωστόσο, όπως περιέγραψε ο ίδιος, ένιωσε μια κάποια ένταση στη φωνή των συνομιλητών του και κατάλαβε πως η πρόθεσή τους ήταν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Εκείνη τη στιγμή, του αναφέρθηκε ότι τη μπαταρία μόλις τότε την είχαν τοποθετήσει στον απινιδωτή.

Ο κ. Αδαμόπουλος ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις για αυτή την πληροφορία, ρωτώντας «Τι εννοείτε;». Η απάντηση που έλαβε από το προσωπικό του ιατρείου ήταν ότι η μπαταρία «ήταν στο κουτί της από τότε που τον πήραμε», υποδεικνύοντας ότι δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ πριν. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν βέβαιος ότι η ιατρική συσκευή θα λειτουργούσε σωστά ή καθόλου.

Χαρακτηριστικά και ιστορικό του απινιδωτή

Ο Γιώργος Αδαμόπουλος παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του απινιδωτή που είχε προμηθεύσει στο ιατρείο. Εξήγησε ότι επρόκειτο για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από μη εκπαιδευμένα άτομα. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τον απινιδωτή προσβάσιμο για άμεση χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ακόμη και από άτομα χωρίς εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις.

Ο συγκεκριμένος απινιδωτής είχε αγοραστεί από το ιατρείο του Κολωνακίου τον Ιούλιο του 2022. Η μαρτυρία του κ. Αδαμόπουλου αποτελεί ένα νέο, κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προσθέτοντας σημαντικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο λίγο πριν το τραγικό συμβάν. Την ίδια ώρα, νέες φωτογραφίες από τον χώρο της Καρνεάδου δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis