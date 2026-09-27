Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την εθνική Ελλάδος και την Καλαμάτα

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, προπονητής της Καλαμάτας, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό bwinΣΠΟΡ FM94,6, όπου αναφέρθηκε εκτενώς σε δύο βασικά θέματα της επικαιρότητας: την πορεία και την ποιότητα της Εθνικής Ελλάδος, καθώς και τις πρώτες εμφανίσεις της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός μοιράστηκε τις σκέψεις του για το υλικό της Εθνικής, ενώ παράλληλα εξήγησε τι θεωρεί ότι έχει επηρεάσει την απόδοση της Καλαμάτας στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Η ποιότητα της εθνικής Ελλάδος

Στην τοποθέτησή του για την Εθνική Ελλάδος, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας εξέφρασε τον θαυμασμό του για το τωρινό της δυναμικό. Συγκεκριμένα, τόνισε πως θεωρεί ότι το υλικό της Εθνικής αυτή τη στιγμή είναι το πιο ποιοτικό που μπορεί να θυμηθεί ο ίδιος από την πορεία της ομάδας στο παρελθόν. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Βλέπουμε την πιο ποιοτική Εθνική που θυμάμαι εγώ».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία, ο προπονητής της Καλαμάτας σχολίασε ότι το παιχνίδι «στράβωσε από την αρχή πολύ γρήγορα», με την αιτία να είναι το γκολ που δέχθηκε η ελληνική ομάδα. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τους Σέρβους να υιοθετήσουν μια αμυντική στάση από νωρίς, με στόχο να διατηρήσουν το προβάδισμα και το αποτέλεσμα. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Χριστοφιλέας περιέγραψε τον αγώνα ως έναν «επιθετικό μονόλογο» από την πλευρά της Ελλάδας, απέναντι σε μια «πάρα πολύ καλή ομάδα», επισημαίνοντας την ανάγκη να μην ξεγελιόμαστε από την εικόνα του αντιπάλου.

Η κρισιμότητα του αγώνα με τη Γερμανία

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον επικείμενο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, εκφράζοντας την ανάγκη για προσοχή. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αποψινή αναμέτρηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «εντελώς διαφορετικό παιχνίδι» σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις, καθώς η Γερμανία αποτελεί μια «πάρα πολύ καλή ομάδα».

Σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό, το ταλέντο και η ποιότητα που διαθέτει η Εθνική Ελλάδος επιτάσσουν τη διατήρηση μιας επιθετικής εικόνας στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο, «θα φανούν κενά στην αμυντική μας λειτουργία, αναγκαστικά». Για τον λόγο αυτό, ο κ. Χριστοφιλέας υπογράμμισε ότι η προσέγγιση του παιχνιδιού θα πρέπει να είναι θετική, αλλά ταυτόχρονα να συνοδεύεται «με πάρα πολύ προσοχή» από τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Το μοντέλο παιχνιδιού της Καλαμάτας

Στρέφοντας την προσοχή του στην ομάδα της Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας εξήγησε τη φιλοσοφία που προσπάθησαν να εφαρμόσουν από την αρχή της σεζόν. Όπως ανέφερε, η απόφαση ήταν να περάσουν το δικό τους μοντέλο παιχνιδιού, το οποίο έχει ως βασικό σκοπό τη δημιουργία φάσεων μπροστά από την αντίπαλη εστία. Παράλληλα, τόνισε ότι αυτή η επιθετική προσέγγιση δεν πρέπει να γίνεται «αφήνοντας κενά στην αμυντική μας γραμμή», υπογραμμίζοντας την ισορροπία που επιδιώκει η ομάδα.

Ο προπονητής της Καλαμάτας παραδέχθηκε ότι στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, η ομάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει αυτό που ίσως να άξιζε βάσει της προσπάθειάς της. Απέδωσε αυτή την κατάσταση σε συγκεκριμένους παράγοντες. Συγκεκριμένα, ανέφερε την απειρία του κλαμπ ως έναν από τους λόγους, καθώς και το γεγονός ότι η ομάδα δεν αγωνίζεται στην πραγματική της έδρα όταν δίνει τους εντός έδρας αγώνες της. Επιπλέον, τα πολλά ταξίδια που έχει χρειαστεί να κάνει η ομάδα συνέβαλαν σε αυτή την εικόνα. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το οποίο δεν ήταν το καλύτερό μας μέχρι στιγμής».

Αισιοδοξία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος

Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τα αποτελέσματα που δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την προσπάθεια της Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας εξέπρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. Δήλωσε ότι η ομάδα κοιτάει πλέον το μέλλον «με μεγαλύτερη αισιοδοξία».

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία της επιθετικής λειτουργίας στο πρωτάθλημα, δηλώνοντας με βεβαιότητα: «Εάν μπορείς να επιτεθείς σωστά σε αυτό το πρωτάθλημα, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πεποίθησή του ότι, παρά τις προκλήσεις, η Καλαμάτα έχει τις δυνατότητες να βελτιωθεί και να επιτύχει τους στόχους της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta