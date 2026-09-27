Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίου. Τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων οδηγούν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου ως το σημείο από όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη. Στον τόπο της τραγωγίας έχουν φτάσει συγγενείς των θυμάτων, ενώ αποκαλύφθηκε και έγγραφη προειδοποίηση κατοίκων για πιθανούς κινδύνους έναν χρόνο πριν.

Τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων και η πορεία της έρευνας

Οι πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει τις έρεψεις για την έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, συγκεντρώνουν στοιχεία από μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και το ίδιο το κτίριο. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής δείχνει ότι προηγήθηκε έκρηξη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους. Ο κρότος της έκρηξης ήταν πολύ δυνατός και ακούστηκε σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας, ενώ το ωστικό κύμα που εκτονώθηκε προκάλεσε την κατάρρευση και ταυτόχρονα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, εξήγησε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί ανεξάρτητα από το σημείο προέλευσης της έκρηξης. Ωστόσο, τόνισε πως «φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον 2ο όροφο», προσθέτοντας ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί από τους πραγματογνώμονες. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα αυτή τη φάση. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, εάν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, καθώς «πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο». Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.

Η τραγωδία των έξι θυμάτων

Από την έκρηξη που κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο στη Λυσικράτους, έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Επίσης, δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές βρήκαν τραγικό θάνατο.

Το ένα από τα ζευγάρια των Αμερικανών ήταν νιόπαντροι και είχαν έρθει για τον μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα. Η γυναίκα, Ερίσα Τσάνι, ήταν τριών μηνών έγκυος. Το άλλο ζευγάρι αποτελούνταν από τη Φλορίντα Χότζα και τον Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ, 37 ετών, στο όνομα του οποίου είχε γίνει η κράτηση του Airbnb, καθώς και τον Φλόριν Χότζα. Οι διακοπές τους μετατράπηκαν σε τραγωδία.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των αδικοχαμένων τουριστών

Το πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 2026, έφτασαν στην οδό Λυσικράτους, η οποία θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, συγγενείς των αδικοχαμένων Αμερικανών τουριστών. Εκφράζοντας τον συγκλονισμό τους, συγγενής των θυμάτων δήλωσε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σοροί τους. Θα έρθουν κι άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση».

Ο ίδιος συγγενής ανέφερε επιπλέον: «Είχαν έρθει για ταξίδι του μέλιτος. Η Έρις ήταν τριών μηνών έγκυος. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις Αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες το σημείο». Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονται σε κακή κατάσταση, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώριση.

Έγγραφη προειδοποίηση κατοίκων έναν χρόνο πριν

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επίσημο έγγραφο που μαρτυρά ότι οι περίοικοι είχαν προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή φυσικού αερίου. Το έγγραφο, από την «Κίνηση Κατοίκων Πλάκας», είχε αποσταλεί στις 5 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή περίπου έναν χρόνο πριν από την τραγωδία, προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, είχε κινητοποιηθεί και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο εν λόγω έγγραφο, οι κάτοικοι ζητούσαν την πραγματοποίηση άσκησης πυρόσβεσης στην περιοχή, επισημαίνοντας τους κινδύνους που είχαν εντοπίσει. Η προειδοποίηση αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στην έρευνα για τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit