Έκρηξη στην Πλάκα: Αναμένονται οι οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των έξι θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν, με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να καταγράφει τον χώρο και να συλλέγει στοιχεία.

Η διαδικασία ταυτοποίησης και οι εθνικότητες των θυμάτων

Για την οριστική ταυτοποίηση των έξι θυμάτων, οι οικογένειές τους έχουν κληθεί να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Η σημαντική αυτή διαδικασία πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναγνώριση των νεκρών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τέσσερις από τους νεκρούς ήταν τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Πρόκειται για Αμερικανούς υπηκόους, εκ των οποίων οι δύο ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Επιπλέον, το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου αποτελούνταν από μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό υπήκοο.

Εντατικές έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ένα ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο αποτελείται από δέκα εξειδικευμένα στελέχη, έχει αναλάβει την ενδελεχή καταγραφή του χώρου. Τα στελέχη αυτά συλλέγουν και αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στην εκτίμηση ότι η έκρηξη προήλθε από το διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Το φυσικό αέριο στο επίκεντρο των ερευνών

Από τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από αρμόδιες πηγές, προκύπτει ότι το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Η παροχή αυτή χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες της κουζίνας, του τζακιού, καθώς και για έναν καυστήρα. Αντίθετα, ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το έτος 2021, ωστόσο αυτή αφαιρέθηκε κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Ένα επιπλέον κρίσιμο στοιχείο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι η εκτεταμένη ζημιά που προκλήθηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης, η οποία παρατηρείται στο ύψος του δεύτερου ορόφου. Αυτό το γεγονός θεωρείται σημαντικό, καθώς το φυσικό αέριο έχει την ιδιότητα να συγκεντρώνεται στα υψηλότερα σημεία ενός χώρου, σε αντίθεση με το υγραέριο, το οποίο συγκεντρώνεται χαμηλά. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριωθούν πλήρως και με επιστημονική ακρίβεια, προκειμένου να εξακριβωθεί με βεβαιότητα αν η έκρηξη προήλθε όντως από διαρροή φυσικού αερίου.

Δηλώσεις και επόμενα βήματα της έρευνας

Στο πλαίσιο της συστηματικής διερεύνησης των αιτιών της έκρηξης, πρόκειται να οριστούν ειδικοί πραγματογνώμονες. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα διενεργήσουν λεπτομερή αυτοψία στον χώρο του συμβάντος και θα υποβάλλουν τα πορίσματα της έρευνάς τους στις αρμόδιες αρχές. Την ανάγκη για τη συνδρομή ειδικών πραγματογνωμόνων ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν θέσει ως στόχο να ολοκληρώσουν τη συλλογή όλων των απαραίτητων υλικών, όπως σωλήνες και μετρητές, τα οποία θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση, μέχρι την προσεχή Δευτέρα. Οι προανακριτικές ενέργειες για την υπόθεση διενεργούνται υπό τις οδηγίες των αρμόδιων δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, αναφερόμενος στην έκρηξη, δήλωσε πως του ήρθε στο μυαλό η έκρηξη στη Βηρυτό.

Με πληροφορίες από: News.gr