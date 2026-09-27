Νέος έξυπνος φωτισμός σε χιλιάδες επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου

Νέες υποδομές φωτισμού έχουν ήδη εγκατασταθεί σε 8.693 επικίνδυνα σημεία του περιφερειακού οδικού δικτύου της χώρας. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που προβλέπει την τοποθέτηση συνολικά 31.938 αυτόνομων, έξυπνων και τηλεδιαχειριζόμενων ιστών. Στόχος είναι να καλυφθούν περίπου 958 χιλιόμετρα δρόμων σε όλες τις Περιφέρειες, ενισχύοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Η συμβολή της τεχνολογίας στην οδική ασφάλεια

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στο έργο ανάπτυξης αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού, τονίζοντας τη σημασία του για τους οδικούς άξονες αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών. Όπως δήλωσε, «φωτίζουμε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και κάνουμε τις μετακινήσεις ασφαλέστερες».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτό είναι το πραγματικό αποτέλεσμα της τεχνολογίας όταν αξιοποιείται σωστά, καθώς «δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και, στην προκειμένη περίπτωση, συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής». Πρόσθεσε πως οι σύγχρονες, αυτόνομες υποδομές φωτισμού λειτουργούν ακόμη και σε σημεία όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο, βελτιώνοντας την ορατότητα και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, σημείωσε ότι επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας, χαρακτηρίζοντας το έργο ως μία πρωτοβουλία του Ταμείου Ανάκαμψης με συγκεκριμένο αποτύπωμα για τους πολίτες και τις 13 Περιφέρειες.

Χρηματοδότηση και αρμοδιότητες του έργου

Το σημαντικό αυτό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται υπό την αρμοδιότητα των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που αναδεικνύει τον στρατηγικό του χαρακτήρα για την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας.

Οι νέοι ιστοί φωτισμού τοποθετούνται ειδικά σε εκείνα τα σημεία του οδικού δικτύου που μέχρι πρότινος παρέμεναν χωρίς επαρκή φωτισμό. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην απουσία των αναγκαίων υποδομών ηλεκτροδότησης, καθιστώντας τα συγκεκριμένα σημεία ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους χρήστες του δρόμου. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο συνολικός φωτισμός θα επεκταθεί σε περίπου 958 χιλιόμετρα δρόμων.

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά των νέων υποδομών

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού αξιοποιούν τεχνολογία LED, η οποία είναι γνωστή για την υψηλή ενεργειακή της απόδοση. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι η αυτόνομη λειτουργία, καθώς δεν απαιτούν σύνδεση με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Κάθε ιστός είναι εξοπλισμένος με ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, το οποίο παράγει την απαραίτητη ενέργεια.

Για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, κάθε ιστός διαθέτει συσσωρευτή λιθίου. Επιπλέον, ένας έξυπνος ελεγκτής είναι ενσωματωμένος σε κάθε ιστό, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του φωτιστικού σώματος. Αυτή η επιλογή τεχνολογίας επιτρέπει την εγκατάσταση φωτισμού ακόμα και σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία, όπου η κατασκευή συμβατικών υποδομών ηλεκτροδότησης θα ήταν σημαντικά πιο δύσκολη και δαπανηρή.

Εξ αποστάσεως διαχείριση και βελτίωση της ορατότητας

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του έργου είναι η σύνδεση όλων των εγκαταστάσεων με ένα κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης. Μέσω αυτού του συστήματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τη λειτουργία των φωτιστικών. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την προσαρμογή του φωτισμού στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες κάθε περιοχής, προσφέροντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Η παρέμβαση αυτή εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία όπου η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για τους οδηγούς και τους πεζούς. Η ενίσχυση του φωτισμού σε αυτές τις θέσεις διευκολύνει την έγκαιρη αναγνώριση μιας επικίνδυνης στροφής, ενός εμποδίου στον δρόμο, ενός πεζού που διασχίζει ή άλλου οχήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόληψη ατυχημάτων και στην ενίσχυση της ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με πληροφορίες από: Topontiki