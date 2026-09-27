Η εθνική ταξιδεύει στο Άουγκσμπουργκ μετά την ανατροπή στη Σερβία

Μετά το σπουδαίο ξεκίνημα στο Nations League, η Εθνική Ελλάδας ταξιδεύει στο Άουγκσμπουργκ προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου. Η ελληνική ομάδα προέρχεται από μια πολύτιμη νίκη στη Σερβία, όπου κατάφερε να ανατρέψει το σκορ, δείχνοντας ψυχραιμία και ωριμότητα.

Η μεγάλη ανατροπή στο Βελιγράδι

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά το κακό ξεκίνημα της στη Σερβία, όπου δέχτηκε γκολ μόλις στο 4ο λεπτό, κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη. Η Εθνική κράτησε την μπάλα στα πόδια της, ανέβασε ρυθμό και δημιούργησε ευκαιρίες που θα μπορούσαν να της είχαν δώσει την ισοφάριση πολύ νωρίτερα.

Η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 74ο λεπτό, όταν ο Τζόλης έκανε το 1-1. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Δουβίκας ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε στην Ελλάδα ένα πολύτιμο διπλό. Από το Βελιγράδι δεν έμεινε μόνο το σκορ, αλλά και η εικόνα μιας Εθνικής που έδειξε ψυχραιμία και ωριμότητα, καθώς δεν βιάστηκε και δεν τα έχασε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά έπαιξε το παιχνίδι της και περίμενε τη στιγμή της.

Η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι στόχοι της

Το ρόστερ της γαλανόλευκης έχει πλέον ποιότητα που φαίνεται μέσα στο γήπεδο, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει διαμορφώσει ένα σύνολο με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Η Γερμανία αποτελεί τον ιδανικό αντίπαλο για να μετρηθεί η δυναμική της ομάδας. Η παραμονή στη League A είναι ο πρώτος στόχος και το βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη γίνει.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν κρύβει ότι θέλει να κυνηγήσει κάτι περισσότερο στη διοργάνωση. Ο Γιοβάνοβιτς θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς ο νεαρός επιθετικός χρειάστηκε ράμματα στο πόδι μετά από το μαρκάρισμα του Μαξίμοβιτς μέσα στην περιοχή, κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Σερβία.

Η αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ

Στο Άουγκσμπουργκ, η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, η οποία μπαίνει στο ματς χωρίς περιθώρια για απώλειες. Στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της «μάνσαφτ», ο Γιούργκεν Κλοπ είδε την ομάδα του να έρχεται ισόπαλη με σκορ 1-1 στην έδρα της Ολλανδίας. Αυτό καθιστά τον αγώνα με την Ελλάδα ιδιαίτερα κρίσιμο για τους Γερμανούς.

Για τη γερμανική ομάδα, ο Χάβερτζ, ο οποίος βγήκε τραυματίας κόντρα στους «οράνιε», δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα, όπως και ο Μουσιάλα. Αυτές οι απουσίες ενδέχεται να επηρεάσουν την αγωνιστική εικόνα της «μάνσαφτ».

Η ιστορία και οι προκλήσεις για τη «γαλανόλευκη»

Η ιστορία δεν είναι με το μέρος της Εθνικής Ελλάδας στις αναμετρήσεις με τη Γερμανία. Σε 10 αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων, η Ελλάδα δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ νίκη, μετρώντας 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Στο Άουγκσμπουργκ, η «γαλανόλευκη» έχει την ευκαιρία να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αναμετρήσεων αυτών.

Για να το κάνει αυτό, θα χρειαστεί καλή εμφάνιση από αρκετούς παίκτες. Ένας από αυτούς είναι και ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο αρχηγός της Εθνικής, ο οποίος παίζει πολύ καλά τον ρόλο του, έδωσε την ασίστ στον Τζόλη και είχε τις ευκαιρίες του στον προηγούμενο αγώνα. Η συνεισφορά του θα είναι καθοριστική απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta