Μακελειό στο δυτικό Γιοχάνεσμπουργκ: Τουλάχιστον 17 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μπαρ

Ένα φρικτό μακελειό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο δυτικό τμήμα του Γιοχάνεσμπουργκ, όταν ένοπλοι άνδρες άνοιξαν πυρ σε ένα μπαρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15. Το αιματηρό περιστατικό, που συγκλονίζει τη Νότια Αφρική, οδήγησε την τοπική αστυνομία στην εξαπόλυση ενός εκτεταμένου ανθρωποκυνηγητού για τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, ένα δεύτερο πολύνεκρο συμβάν με πυροβολισμούς έλαβε χώρα κοντά στο Κέιπ Τάουν, προσθέτοντας στη σειρά των τραγικών γεγονότων.

Η επίθεση στο μπαρ του Γιοχάνεσμπουργκ

Η επίθεση στο μπαρ του δυτικού Γιοχάνεσμπουργκ πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 21:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 22:30 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της νοτιοαφρικανικής αστυνομίας, άνδρες οπλισμένοι με τυφέκια εισέβαλαν στον χώρο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους θαμώνες.

Οι δράστες, πριν διαφύγουν από το σημείο, φέρεται να προέβησαν σε σωματική έρευνα σε ορισμένους από τους πελάτες του μπαρ. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Η διαφυγή τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο αυτοκινήτων, τα οποία παραμένουν αγνώστων στοιχείων, όπως διευκρίνισε η αστυνομία.

Ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη και άγνωστα κίνητρα

Μετά το μακελειό, η νοτιοαφρικανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ένα ευρύ ανθρωποκυνηγητό, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόπτων. Οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι οι ύποπτοι φέρεται να ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AK-47, καθώς και με πιστόλια, κάτι που υποδηλώνει την οργανωμένη φύση της επίθεσης. Παρ' όλα αυτά, τα κίνητρα που οδήγησαν τους ενόπλους σε αυτή την πολύνεκρη ενέργεια παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Δεύτερο αιματηρό περιστατικό κοντά στο Κέιπ Τάουν

Λίγες ώρες αργότερα, τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ένα δεύτερο περιστατικό με πυρά συγκλόνισε τη χώρα, αυτή τη φορά σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε αυτή τη νέα επίθεση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε χώρο διασκέδασης στην περιοχή της Λουάντλ. Οπλισμένοι άνδρες εισέβαλαν στον χώρο στις 01:46 τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:46 ώρα Ελλάδος, και άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων. Η νοτιοαφρικανική αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αυτού του περιστατικού, προσπαθώντας να διαπιστώσει τυχόν συνδέσεις ή διαφορές με την επίθεση στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά τα δύο αυτά αιματηρά επεισόδια που κόστισαν τη ζωή σε συνολικά 27 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την αποκάλυψη της ταυτότητας και των κινήτρων των δραστών και των δύο επιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki