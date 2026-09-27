Η Ελλάδα σε τροχιά τουριστικού ρεκόρ, αλλά με αυξημένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Η Ελλάδα κατέγραψε ακόμη μία χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό, με περισσότερους από 20 εκατομμύρια ξένους ταξιδιώτες να επισκέπτονται τη χώρα το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 13,52 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εντυπωσιακή εικόνα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διογκώθηκε στα 9,3 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο, αναδεικνύοντας μια αντίφαση στα οικονομικά μεγέθη.

Η αύξηση των τουριστικών μεγεθών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα υποδέχθηκε συνολικά 20,04 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν οι αφίξεις είχαν ανέλθει στα 18,45 εκατομμύρια.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο της τάξης του 12%, φτάνοντας τα 13,52 δισ. ευρώ, έναντι 12,07 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ενισχύθηκε επίσης, διαμορφούμενο στα 11,24 δισ. ευρώ. Θετική ήταν και η εξέλιξη της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία κατέγραψε αύξηση 2,9%.

Η διόγκωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών

Την ίδια περίοδο, δηλαδή το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Το συνολικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 9,3 δισ. ευρώ, παρά την ισχυρή επίδοση του τουριστικού τομέα.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών υποδηλώνει, σε γενικές γραμμές, ότι από την ελληνική οικονομία εξέρχονται προς το εξωτερικό περισσότερα χρήματα από όσα εισέρχονται. Αυτό συμβαίνει μέσω διαφόρων οικονομικών συναλλαγών, όπως το εμπόριο, οι υπηρεσίες, τα εισοδήματα και οι μεταβιβάσεις.

Η αντίφαση πίσω από τη βιτρίνα

Η εικόνα που προκύπτει παρουσιάζει μια εμφανή αντίφαση. Η Ελλάδα υποδέχεται έναν αυξημένο αριθμό επισκεπτών και καταγράφει μεγαλύτερες εισπράξεις, διαθέτοντας ένα ισχυρό τουριστικό πλεόνασμα. Ωστόσο, παρά αυτά τα θετικά στοιχεία, η χώρα εξακολουθεί να έχει ανάγκη σημαντικής χρηματοδότησης από το εξωτερικό, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οικονομικών της συναλλαγών.

Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει ότι τα ισχυρά τουριστικά μεγέθη, αν και σημαντικά, δεν επαρκούν για να καλύψουν ή να αποκρύψουν τις βαθύτερες αδυναμίες που παρατηρούνται στην ελληνική οικονομία.

Διαφοροποίηση των τουριστικών ροών τον Ιούλιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τον μήνα Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών παρουσίασαν μείωση 3,1%, φτάνοντας τους 6,55 εκατομμύρια επισκέπτες. Παρόλα αυτά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση 7,2%, ανερχόμενες στα 4,72 δισ. ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία ενισχύθηκε κατά 10% τον Ιούλιο. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει μια σταδιακή μετατόπιση προς επισκέπτες με μεγαλύτερη καταναλωτική δυνατότητα, παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού των αφίξεων για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ειδικότερες τάσεις ανά χώρα προέλευσης

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των τουριστών, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στις εισπράξεις κατά το επτάμηνο. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 23,3%, ενώ από την Ιταλία σημείωσαν άνοδο 31,6%. Αυτές οι αυξήσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση των συνολικών ταξιδιωτικών εσόδων.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατέγραψαν μείωση 16,8% την ίδια περίοδο. Επιπλέον, οι αφίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποχώρησαν κατά 8,2%, επηρεάζοντας το συνολικό ισοζύγιο των αφίξεων από συγκεκριμένες αγορές.

Οι παράγοντες επιδείνωσης του ισοζυγίου

Η επιδείνωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, που έφτασε τα 9,3 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του 2026, προήλθε κυρίως από τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αυτό συνέβη παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε στο συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιδείνωση αυτή συνδέεται με μεταβολές στις καθαρές πληρωμές και εισπράξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τόκους, μερίσματα, κέρδη και μεταβιβάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki