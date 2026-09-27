Χάος στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Θεατές έμειναν εκτός ενώ είχαν πληρώσει

Η χθεσινή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία συγκέντρωσε 95.000 κόσμο, σημαδεύτηκε από εκτεταμένα προβλήματα και διαμαρτυρίες θεατών. Παρά την εντυπωσιακή προσέλευση και τις καιρικές συνθήκες που δεν πτόησαν τους θαυμαστές, πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο της αρένας, ενώ είχαν προμηθευτεί εισιτήρια. Τα έκτροπα οδήγησαν σε καταγγελίες για την οργάνωση της εκδήλωσης.

Η μεγάλη προσέλευση και τα προβλήματα

Η Άννα Βίσση πραγματοποίησε τη συναυλία της χρονιάς στο ΟΑΚΑ, προσελκύοντας περίπου 95.000 θεατές που την αποθέωσαν σε ένα φαντασμαγορικό σόου. Οι θαυμαστές της κατέκλυσαν τις κερκίδες του σταδίου, αλλά και την αρένα, αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, η μαζική προσέλευση συνοδεύτηκε από σημαντικά προβλήματα, καθώς πλήθος κόσμου αντιμετώπισε δυσκολίες στην είσοδο, με αποτέλεσμα πολλοί να παραμείνουν εκτός του χώρου της αρένας, παρά το γεγονός ότι διέθεταν εισιτήρια.

Διαμαρτυρίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλά βίντεο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο TikTok, όπου θεατές εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για τη μη είσοδό τους. Σε αυτά τα βίντεο, πλήθος κόσμου ακούγεται να φωνάζει «αίσχος, αίσχος», την ώρα που η Άννα Βίσση είχε ήδη ξεκινήσει να τραγουδάει.

Χρήστες που βρέθηκαν στη συναυλία μοιράστηκαν την «αθέατη πλευρά» της εκδήλωσης, καταγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν έξω από τον χώρο. Οι εικόνες δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να προσπαθούν να εισέλθουν στο στάδιο.

Καταγγελίες για την οργάνωση της εκδήλωσης

Οι παρευρισκόμενοι προέβησαν σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την οργάνωση της συναυλίας. Ένας χρήστης περιέγραψε τη διοργάνωση ως «ανύπαρκτη» και ανέφερε ότι οι θεατές «περάσαμε τα πάνδεινα για να περάσουμε». Επίσης, σημειώθηκε ότι δεν θα έπρεπε να πωλούνται περισσότερα εισιτήρια από την χωρητικότητα του χώρου ή να μην φτιάχνονται μεγαλύτερες σκηνές.

Άλλος χρήστης περιέγραψε την εμπειρία του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είδε τη συναυλία από την... τουαλέτα». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η έναρξη της συναυλίας έγινε πριν ανοίξουν καν οι πύλες για την είσοδο του κοινού, ενώ αργότερα υπήρχε μια μεγάλη στοά όπου «δεν προχωρούσε άνθρωπος».

Προβλήματα στην είσοδο και την κίνηση του κοινού

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θεατών, πολλοί δεν κατάφεραν τελικά να μπουν ποτέ στον χώρο της συναυλίας, παρά το γεγονός ότι είχαν πληρώσει εισιτήριο. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ένα κομμάτι της αρένας παρέμεινε άδειο και δεν γέμισε ποτέ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Οι θεατές απέδωσαν τα προβλήματα στην απόφαση της διοργάνωσης να επιτρέψει την είσοδο του κόσμου από μία μόνο πύλη, γεγονός που προκάλεσε πανικό και συνωστισμό. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού για την καθοδήγηση του κοινού επιδείνωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα ο καθένας να προσπαθεί να κινηθεί ανεξέλεγκτα.

Απουσία καθοδήγησης από το προσωπικό

Οι καταγγελίες επεκτάθηκαν και στην συμπεριφορά του προσωπικού που ήταν παρόν. Θεατές ανέφεραν ότι το προσωπικό δεν ήταν πρόθυμο να εξυπηρετήσει ή να δώσει πληροφορίες. Ένας θεατής περιέγραψε την εμπειρία του όταν πήγε σε λάθος πύλη, όπου το εισιτήριο χτύπησε, αλλά του είπαν «δεν είστε από εδώ».

Στην ερώτηση «πού είμαστε;», η απάντηση ήταν «Δεν ξέρω», γεγονός που υπογραμμίζει την έλλειψη οργάνωσης και ενημέρωσης εκ μέρους των υπευθύνων για την καθοδήγηση του κοινού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta