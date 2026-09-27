Χανιά: Μεθυσμένος ο 21χρονος οδηγός που παρέσυρε επτά οχήματα

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού στα Χανιά, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, παρασύροντας επτά σταθμευμένα οχήματα στο κέντρο της πόλης. Ο νεαρός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας περίπου μία ώρα μετά το συμβάν. Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που του έγινε, διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Η αυτοβούλως παρουσία και η σύλληψη

Ο 21χρονος οδηγός, ο οποίος ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Χανιά, παρουσιάστηκε μόνος του στις αρχές. Συγκεκριμένα, περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό, ο νεαρός προσήλθε στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και υποβλήθηκε στις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα. Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του. Πλέον, ο νεαρός οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τις πράξεις του, αναμένοντας τις περαιτέρω εξελίξεις.

Το χρονικό και ο τόπος του ατυχήματος

Το τροχαίο ατύχημα, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλά οχήματα και αναστάτωσε την περιοχή, έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου. Η περιοχή που επλήγη ήταν το κέντρο των Χανίων, ένα σημείο με αυξημένη κίνηση και παρουσία σταθμευμένων αυτοκινήτων, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες.

Πιο συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Κύπρου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Κουμ Καπί. Η συγκεκριμένη οδός μετατράπηκε σε σκηνικό καταστροφής, με τα αποτελέσματα της σύγκρουσης να είναι εμφανή σε όλο το μήκος της, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Εικόνες καταστροφής στην οδό Κύπρου

Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου του 21χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρές και ορατές. Συνολικά επτά οχήματα παρασύρθηκαν από το αυτοκίνητο του νεαρού οδηγού, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος ήταν δηλωτικές της σφοδρότητας της σύγκρουσης, απεικονίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Το οδόστρωμα στην οδό Κύπρου γέμισε με κομμάτια από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα, τα οποία διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση, ενώ πολλά από τα οχήματα μετακινήθηκαν βίαια από τις θέσεις τους, δημιουργώντας ένα χάος. Η εικόνα που αντίκρισαν οι κάτοικοι και οι περαστικοί ήταν αυτή μιας μεγάλης καταστροφής, με τα συντρίμμια να μαρτυρούν το μέγεθος του συμβάντος και την ένταση της πρόσκρουσης.

Ένα όχημα σε επικίνδυνη θέση

Μεταξύ των οχημάτων που παρασύρθηκαν, ένα ξεχώριζε λόγω της ιδιαίτερα επικίνδυνης και ασυνήθιστης θέσης στην οποία βρέθηκε μετά την πρόσκρουση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, ξεπερνώντας τα όρια του δρόμου και καταλήγοντας σε ένα σημείο που προκάλεσε έκπληξη.

Η πορεία του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς κατέληξε να κρέμεται σε τοιχίο, ακριβώς πάνω από έναν χώρο στάθμευσης, δημιουργώντας μια εικόνα που προκάλεσε ανησυχία. Το όχημα είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος του, γεγονός που υποδηλώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την επικινδυνότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε, απαιτώντας προσοχή για την απομάκρυνσή του.

Οι νομικές συνέπειες για τον οδηγό

Μετά τη σύλληψή του και τη διαπίστωση ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ο 21χρονος οδηγός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι ενέργειες του νεαρού, οι οποίες οδήγησαν στην πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών σε επτά οχήματα και τη δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών στο οδικό δίκτυο, θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές. Ο 21χρονος θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki