Στο εδώλιο στον Βόλο η μητέρα και δύο ακόμη για κακοποίηση ανηλίκων

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου αναμένεται να αναβιώσει στις 19 Οκτωβρίου η υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Λάρισα τον Μάιο του 2025. Τρία πρόσωπα, η 32χρονη μητέρα των παιδιών, ο πρώην σύζυγός της και ένας 50χρονος γνωστός της, παραπέμπονται στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Η δικογραφία αφορά την κακοποίηση δύο μικρών παιδιών, ενός κοριτσιού 6 ετών και ενός αγοριού 5 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν με εγκαύματα στο σώμα τους.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 18 Μαΐου 2025, όταν η μητέρα μετέβη στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ο λόγος της επίσκεψης ήταν ένα αναπνευστικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ένα από τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι και τα δύο αδέλφια έφεραν εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Οι ιατροί εκτίμησαν ότι τα εγκαύματα αυτά ενδεχομένως είχαν προκληθεί από κάφτρα τσιγάρου. Μετά την αποκάλυψη των ευρημάτων, ακολούθησε άμεσα έρευνα από τις αρχές, συγκεκριμένα από την Ελληνική Αστυνομία και την Εισαγγελία. Από την έρευνα αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών εμπλεκομένων προσώπων, ενώ η 32χρονη μητέρα είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 32χρονη μητέρα και ο πρώην σύζυγός της παραπέμπονται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Αυτή η κατηγορία είναι κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, υποδηλώνοντας επανειλημμένες πράξεις. Ο 50χρονος γνωστός της μητέρας κατηγορείται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Επιπλέον, η 32χρονη μητέρα και ο 50χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου νεότερου των 12 ετών, επίσης κατά συρροή. Στη μητέρα αποδίδεται επιπρόσθετα η κατηγορία της έκθεσης κατά συρροή. Οι πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία φέρεται να τελέστηκαν στην περιοχή της Λάρισας, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα από το 2024 έως τις 17 Μαΐου 2025.

Οι αποδιδόμενες πράξεις στη μητέρα

Ιδιαίτερα βαριές είναι οι αναφορές του κατηγορητηρίου σε βάρος της 32χρονης μητέρας των παιδιών. Σύμφωνα με όσα της αποδίδονται, φέρεται να προκαλούσε εγκαύματα στα δύο ανήλικα παιδιά της χρησιμοποιώντας αναμμένο τσιγάρο. Αυτές οι πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν δερματικές βλάβες σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Για το κορίτσι, το κατηγορητήριο περιγράφει βλάβες που εντοπίστηκαν στα άνω και κάτω άκρα του. Όσον αφορά το αγόρι, γίνεται αναφορά σε τραύματα που βρέθηκαν στα άκρα του, στους γλουτούς, στην περιοχή του αυχένα, καθώς και στο πρόσωπο, με ιδιαίτερη μνεία στη δεξιά παρειά του. Οι συγκεκριμένες πράξεις, όπως αναφέρεται, προκαλούσαν στα παιδιά έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο.

Ο πόνος και η ψυχική βλάβη των ανηλίκων

Το κατηγορητήριο υπογραμμίζει ότι ο σωματικός και ψυχικός πόνος που προκλήθηκε στα παιδιά από τις φερόμενες πράξεις ήταν ικανός να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη. Αυτό το στοιχείο αποτελεί κεντρικό σημείο της δικογραφίας, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των επιπτώσεων στην ψυχοσύνθεση των ανηλίκων.

Επιπλέον, στην 32χρονη μητέρα αποδίδεται ότι προσέβαλε βάναυσα την τιμή των ανήλικων παιδιών της. Οι πράξεις αυτές, όπως περιγράφονται, συνιστούν μια σειρά ενεργειών που εκτείνονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, από το 2024 έως λίγο πριν την αποκάλυψη της υπόθεσης τον Μάιο του 2025.

Με πληροφορίες από: Enikos