Η φυλή Κοροβάι χτίζει σπίτια έως και 50 μέτρα πάνω στα δέντρα

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία της Ινδονησίας, οι Κοροβάι, μια φυλή που κατοικεί στα πυκνά τροπικά δάση της Παπούα, έχουν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Η κοινότητα αυτή κατασκευάζει παραδοσιακά τα σπίτια της πάνω στα δέντρα, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, μέσα στην πυκνή ζούγκλα.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές, που μοιάζουν με δεντρόσπιτα, αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της κοινότητας, προσαρμοσμένες στις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής των Κοροβάι

Μέσα στα πυκνά τροπικά δάση της Παπούα, στην Ινδονησία, οι Κοροβάι έχουν αναπτύξει έναν μοναδικό τρόπο ζωής, χτίζοντας τις παραδοσιακές τους κατοικίες ψηλά πάνω από το έδαφος. Αυτή η αρχιτεκτονική επιλογή είναι συνδεδεμένη με τις ιδιαίτερες συνθήκες του τροπικού δάσους.

Η ανύψωση της κατοικίας μπορεί να προσφέρει προστασία από ορισμένους κινδύνους που υπάρχουν στο έδαφος, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους κατοίκους να έχουν καλύτερη θέα της γύρω περιοχής. Τα σπίτια αυτά δεν είναι απλώς κατοικίες, αλλά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η παραδοσιακή αρχιτεκτονική προσαρμόζεται στο φυσικό περιβάλλον.

Τα εντυπωσιακά ύψη των δεντρόσπιτων

Οι κατασκευές των Κοροβάι φτάνουν σε εντυπωσιακά ύψη. Σύμφωνα με πηγές που έχουν καταγράψει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, ένα τυπικό οικογενειακό σπίτι μπορεί να βρίσκεται περίπου 8 έως 12 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές έχουν καταγραφεί κατασκευές που φτάνουν περίπου τα 45 μέτρα. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ύψη έως και 50 μέτρα, αναδεικνύοντας την ικανότητα της φυλής να δημιουργεί τόσο ψηλές και σταθερές κατοικίες.

Υλικά και μέθοδοι κατασκευής

Η κατασκευή των δεντρόσπιτων βασίζεται αποκλειστικά σε υλικά που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον του δάσους. Ο βασικός σκελετός των σπιτιών στηρίζεται σε κορμούς και ξύλινες δοκούς, οι οποίοι ενσωματώνονται γύρω από μεγάλα δέντρα.

Για την κατασκευή χρησιμοποιούνται ξύλο και κλαδιά για τον σκελετό, ενώ ο φλοιός και τα φύλλα, όπως τα φύλλα φοίνικα σάγου, αξιοποιούνται για το δάπεδο, τους τοίχους και τη στέγη. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπερυψωμένες κατοικίες γίνεται συνήθως μέσω μιας αυτοσχέδιας ξύλινης σκάλας, η οποία αποτελείται από έναν κορμό με εγκοπές.

Οι λόγοι πίσω από την επιλογή του ύψους

Η ζωή πάνω από το έδαφος έχει συνδεθεί με τις ιδιαίτερες συνθήκες του τροπικού δάσους. Η ανύψωση της κατοικίας μπορεί να προσφέρει προστασία από ορισμένους κινδύνους που υπάρχουν στο έδαφος, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους κατοίκους να έχουν καλύτερη θέα της γύρω περιοχής.

Ωστόσο, οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους κατασκευάζονται οι συγκεκριμένες κατοικίες, καθώς και το ύψος τους, δεν παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις πηγές, υποδηλώνοντας πιθανώς πολλαπλές λειτουργίες ή ερμηνείες.

Η προσαρμογή της αρχιτεκτονικής στο φυσικό περιβάλλον

Οι Κοροβάι έχουν αναπτύξει βαθιά γνώση για την επιλογή των κατάλληλων δέντρων και των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτή η γνώση είναι καθοριστική ώστε οι κατασκευές τους να αντέχουν μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον του τροπικού δάσους, το οποίο χαρακτηρίζεται από υγρασία και έντονες καιρικές συνθήκες.

Τα σπίτια αυτά αποτελούν έτσι όχι μόνο κατοικίες, αλλά και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η παραδοσιακή αρχιτεκτονική μπορεί να προσαρμοστεί αρμονικά και αποτελεσματικά στο φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους με σοφία και δεξιοτεχνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta