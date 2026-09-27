Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Πλάκα, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε κτίριο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με το επικρατέστερο σενάριο να εστιάζει σε διαρροή φυσικού αερίου. Παράλληλα, συνεχίζεται η αγωνία για τη στατικότητα των γύρω κτιρίων, καθώς προγραμματίζονται νέες αυτοψίες.

Οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Την υπόθεση των ερευνών για την έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας έχουν αναλάβει δέκα εμπειρογνώμονες. Τα στελέχη αυτά ανήκουν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και συνεχίζουν τις αυτοψίες τους στον χώρο της καταστροφής. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αρχών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρούνται και οι απαντήσεις που αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση των έξι σορών. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί νέες αυτοψίες και σε γειτονικά κτίρια. Στόχος αυτών των ελέγχων είναι να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη και να αξιολογηθεί η στατικότητα των κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή.

Το επικρατέστερο σενάριο για τη διαρροή φυσικού αερίου

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες υπηρεσίες, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι εκείνο της διαρροής φυσικού αερίου. Η διαρροή φέρεται να σημειώθηκε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου του κτιρίου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό ήταν το μοναδικό διαμέρισμα του κτιρίου που διέθετε ενεργή αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

Στον πρώτο όροφο του ίδιου κτιρίου υπήρχε στο παρελθόν αντίστοιχη παροχή φυσικού αερίου. Ωστόσο, από το 2021 είχε ζητηθεί και είχε πραγματοποιηθεί η διακοπή της. Το φυσικό αέριο στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου φέρεται να χρησιμοποιούνταν τόσο για τη θέρμανση όσο και για τη λειτουργία της κουζίνας. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τμήματα των σωληνώσεων, αλλά ο λέβητας δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Οι συνθήκες της έκρηξης και η τραγική στιγμή

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η διαρροή αυτή πιθανώς προήλθε είτε από την κουζίνα είτε από την εγκατάσταση θέρμανσης του διαμερίσματος. Εφόσον το αέριο συσσωρεύτηκε στον κλειστό χώρο και έφτασε σε εκρηκτική συγκέντρωση, ένας σπινθήρας θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάφλεξη, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της 76χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε στο μπάνιο, δίπλα στον νιπτήρα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές είναι ότι η γυναίκα κατευθύνθηκε προς το μπάνιο και, όταν άνοιξε τον διακόπτη του φωτισμού, προκλήθηκε ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη, με τραγικές συνέπειες.

Τα θύματα και η αγωνία των συγγενών

Η υπόθεση της φονικής έκρηξης παίρνει ακόμα πιο τραγικές διαστάσεις, καθώς ανάμεσα στα έξι θύματα βρίσκονταν και δύο Αμερικανοί πολίτες. Οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσουν τον μήνα του μέλιτος. Σύμφωνα με δήλωση συγγενικού τους προσώπου, η γυναίκα διένυε μάλιστα τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην τραγωδία.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, όπου φέρεται να σημειώθηκε η διαρροή, συγκαταλέγεται επίσης στα θύματα της έκρηξης. Η ταυτότητα των υπολοίπων θυμάτων δεν αναφέρεται στις πηγές, αλλά ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους έξι.

Οι πρώτες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προέβη σε δήλωση σχετικά με την τραγωδία, επισημαίνοντας τις πρώτες ενδείξεις. «Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πραγματογνώμονες συνεχίζουν το έργο τους, συλλέγοντας και εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα ευρήματα από τον τόπο της έκρηξης, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια.

Με πληροφορίες από: Newsit