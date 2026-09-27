Το Λονδίνο «πρωτεύουσα» της κλοπής κινητών: Πάνω από 70.000 συσκευές κλάπηκαν σε έναν χρόνο

Το Λονδίνο έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερα αρνητική φήμη όσον αφορά τις κλοπές κινητών τηλεφώνων, με περισσότερες από 70.000 συσκευές να έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες στην πόλη μέσα στο 2025. Οι αρχές έχουν αποκαλύψει πως πίσω από πολλές από αυτές τις κλοπές κρύβονται οργανωμένα δίκτυα, τα οποία δεν περιορίζονται στην απλή αρπαγή των συσκευών, αλλά αναλαμβάνουν και τη μεταφορά και μεταπώλησή τους.

Η αρνητική φήμη του Λονδίνου

Η βρετανική πρωτεύουσα έχει χαρακτηριστεί ως «πρωτεύουσα» της κλοπής κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως, καθώς ο αριθμός των κλεμμένων συσκευών το 2025 ξεπέρασε τις 70.000. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φαινόμενο της κλοπής κινητών.

Οι κλοπές πραγματοποιούνται συχνά σε πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου. Οι δράστες αρπάζουν τις συσκευές από πεζούς και απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο, καθιστώντας δύσκολη την άμεση αντίδραση των θυμάτων και των αρχών. Αυτή η τακτική επιτρέπει στα δίκτυα να συνεχίζουν τη δράση τους με σχετική ευκολία.

Οργανωμένα δίκτυα και μεταπώληση

Οι κλεμμένες συσκευές δεν παραμένουν στην κατοχή των αρχικών δραστών. Αντιθέτως, μπορούν να περάσουν σε μεγαλύτερα δίκτυα μεταπώλησης, να σταλούν στο εξωτερικό ή να αποσυναρμολογηθούν για ανταλλακτικά. Αυτή η αλυσίδα δράσης υποδηλώνει την ύπαρξη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που διήρκεσε δύο εβδομάδες, εντοπίστηκαν περίπου 2.000 κλεμμένα κινητά τηλέφωνα. Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, κατασχέθηκαν επίσης σχεδόν 200.000 λίρες σε μετρητά. Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να εντοπίσουν τους νόμιμους ιδιοκτήτες των συσκευών που βρέθηκαν.

Η αποκάλυψη της αποθήκης στο Χίθροου

Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα των αρχών σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 2025. Ένα κλεμμένο iPhone οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια αποθήκη που βρισκόταν κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου. Η ανακάλυψη αυτή ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της έκτασης του προβλήματος.

Μέσα στην αποθήκη, οι αρχές εντόπισαν σχεδόν 1.000 κλεμμένα iPhone. Οι συσκευές ήταν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε κουτιά, τα οποία έφεραν ετικέτες που παρέπεμπαν σε μπαταρίες, σε μια προσπάθεια παραπλάνησης. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στον εντοπισμό δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με ένα ευρύτερο δίκτυο.

Η διαδρομή προς την Κίνα και η αξία των συσκευών

Οι δύο άνδρες που εντοπίστηκαν φέρονται να συνδέονται με ένα δίκτυο που είχε ως στόχο την αποστολή μεγάλου αριθμού iPhone στην Κίνα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και 40.000 συσκευές. Για να παρεμποδίσουν τα σήματα εντοπισμού, σε ορισμένες από τις συσκευές που βρέθηκαν είχε χρησιμοποιηθεί ακόμα και αλουμινόχαρτο.

Μετά την κλοπή, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να επαναφερθούν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις και να μεταπωληθούν. Άλλες συσκευές αποστέλλονται σε άλλες χώρες, ενώ κάποιες διαλύονται ώστε να αξιοποιηθούν τα εξαρτήματά τους. Η διαδικασία αυτή είναι καλά οργανωμένη και αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Στην Κίνα, ορισμένα νεότερα μοντέλα κινητών τηλεφώνων μπορούν να αποφέρουν έως και 5.000 δολάρια, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια ολόκληρη αλυσίδα, η οποία ξεκινά από την κλοπή ενός κινητού στον δρόμο και καταλήγει σε οργανωμένες επιχειρήσεις μεταφοράς και μεταπώλησης χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta