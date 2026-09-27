Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, προκαλώντας σοκ και θλίψη. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται μια Αμερικανίδα τουρίστρια που διένυε τον τρίτο μήνα κύησης και μια 76χρονη γυναίκα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το επικρατέστερο σενάριο να κάνει λόγο για διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, σε συνδυασμό με την παλαιότητά του.

Τα θύματα της τραγωδίας

Μια ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι ένα από τα ζευγάρια των Αμερικανών τουριστών, που διέμενε στον πρώτο όροφο του οικήματος της οδού Λυσικράτους μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κύησης, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο πόνο στην απώλεια.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και μια 76χρονη γυναίκα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, στο οποίο ανήκε η 76χρονη, διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Το επικρατέστερο σενάριο για την έκρηξη

Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τα αίτια της τραγωδίας, με τη διαρροή φυσικού αερίου να φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο για τη φονική έκρηξη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας.

Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, όπου έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Αυτό ήταν το μόνο διαμέρισμα που διέθετε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Ειδικοί χαρακτήρισαν κομβική την παλαιότητα του κτιρίου στην εξέλιξη του συμβάντος.

Η πορεία των ερευνών

Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν την αυτοψία για να διακριβώσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Καίριες απαντήσεις αναμένονται επίσης από την ιατροδικαστική εξέταση στις έξι σορούς των θυμάτων, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου τους. Η περιοχή παραμένει περιφρουρούμενη, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία και σε παρακείμενα κτίρια για την εκτίμηση των ζημιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή αερίου στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάλληλοι της εταιρείας Ena προσήλθαν στο σημείο του συμβάντος, καθώς αναφέρθηκε οσμή αερίου μετά την έκρηξη, για να διερευνήσουν την κατάσταση.

Λεπτομέρειες για την παροχή φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο για τη θέρμανση και την κουζίνα. Στον πρώτο όροφο, υπήρχε παλιότερα παροχή, αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει τη διακοπή της, κάτι που και έγινε. Ο μικρός λέβητας του δευτέρου ορόφου δεν έχει βρεθεί έως τώρα, παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται πως κάποια στιγμή, ίσως κατά τη διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή.

Η συνεχής παροχή αερίου στον χώρο οδήγησε σε συγκέντρωση έως και 15%, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα. Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από έναν σπινθηρισμό, ενδεχομένως όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άνοιξε το φως. Η σορός της, όπως προαναφέρθηκε, βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, επιβεβαιώνοντας αυτή την εκδοχή.

Δηλώσεις και παρουσία αρχών

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε σχετικά με την κατάσταση: «Υπάρχουν πραγματογνώμονες που συλλέγουν τα στοιχεία, όλα τα ευρήματα έχει οριστεί να πάνε σε συγκεκριμένο χώρο και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κατεύθυνση των ερευνών.

Στον τόπο του συμβάντος, μετά την αναφορά για οσμή αερίου, ζητήθηκε και προσήλθαν υπάλληλοι της εταιρείας Ena, οι οποίοι συνδράμουν στις προσπάθειες των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Enikos