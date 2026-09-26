Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα μία γυναίκα από τα συντρίμμια κτιρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί. Πρόκειται για Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία διέμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης επί της οδού Λυσικράτους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμα πέντε άνθρωποι.

Ταυτοποίηση θύματος και αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η νεκρή γυναίκα ήταν υπήκοος των ΗΠΑ. Διέμενε σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου, μαζί με τον σύντροφό της και ένα ακόμη ζευγάρι, οι οποίοι είναι επίσης Αμερικανοί υπήκοοι. Το διαμέρισμα αυτό λειτουργούσε ως βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι έρευνες των διασωστών επικεντρώνονται στον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο, δηλαδή ο σύντροφος της νεκρής και το άλλο ζευγάρι. Επιπλέον, αγνοείται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο του ίδιου κτιρίου.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν συνολικά 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Από αυτά, δύο είναι ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Τις προσπάθειες συνδράμουν και τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας-διάσωσης.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό των αγνοουμένων κάτω από τα συντρίμμια. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων, καθώς και ειδικές κάμερες που μπορούν να διεισδύσουν στα ερείπια. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές και η απομάκρυνση των υλικών πρέπει να γίνεται σταδιακά.

Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει επίσης σημαντική βοήθεια στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών από τον χώρο της κατάρρευσης.

Το χρονικό της έκρηξης και οι πρώτες ενέργειες

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες Παρασκευή, 25ης Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 07:30 το πρωί. Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν η κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, καθώς και σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Πλάκας.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Οι γυναίκες αυτές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Διερεύνηση αιτιών και παρουσία αρχών

Στο σημείο της καταστροφής παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη. Παράλληλα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στον χώρο, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις και διασφαλίζοντας την τάξη και την ασφάλεια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου ως την αιτία της έκρηξης. Ωστόσο, οι έρευνες για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της καταστροφής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Με πληροφορίες από: News.gr, Gazzetta