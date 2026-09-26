GEP και ΜΕΪΔΑΝΗΣ συνεργάζονται για εκπαίδευση ηλεκτρολόγων στις πρώτες βοήθειες

Μια σημαντική συνεργασία ανακοινώθηκε μεταξύ της GEP και της ΜΕΪΔΑΝΗΣ, προσφέροντας στους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Οι επαγγελματίες θα μπορούν να εξαργυρώνουν τους πόντους που συγκεντρώνουν από τις αγορές τους για να παρακολουθήσουν μαθήματα. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Καλή Φάση» της ΜΕΪΔΑΝΗΣ και στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, διευρύνοντας τις παροχές του προγράμματος πέρα από τις παραδοσιακές ανταμοιβές.

Νέα δυνατότητα για τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους

Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να μετατρέπουν τους πόντους που συλλέγουν από τις αγορές τους σε πιστοποιημένη κατάρτιση σε έκτακτα περιστατικά. Αυτό καθίσταται εφικτό μέσω της πρόσφατης συνεργασίας της GEP με τη ΜΕΪΔΑΝΗΣ, η οποία προβλέπει την ένταξη υπηρεσιών Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Καλή Φάση».

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν να εξαργυρώνουν τα Watt που συγκεντρώνουν από τις αγορές τους. Αυτά τα Watt θα χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή σε διά ζώσης εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες BLS/AED, η οποία θα παρέχεται από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές της GEP, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Καλή Φάση» και η διεύρυνσή του

Το πρόγραμμα «Καλή Φάση» λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2016 και απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους που πραγματοποιούν τις αγορές τους από το δίκτυο της ΜΕΪΔΑΝΗΣ. Μέχρι σήμερα, οι ανταμοιβές του προγράμματος επικεντρώνονταν σε παραδοσιακές παροχές πιστότητας, επιβραβεύοντας τους πελάτες για την εμπιστοσύνη τους.

Με τη νέα αυτή παροχή, το «Καλή Φάση» διευρύνεται σημαντικά, προσθέτοντας υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Η ένταξη της πιστοποιημένης εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το πρόγραμμα επιβράβευσης, προσφέροντας πλέον και πρακτική αξία στους επαγγελματίες, πέρα από τις καθιερωμένες ανταμοιβές.

Δηλώσεις των επικεφαλής των εταιρειών

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΪΔΑΝΗΣ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Νίκος Μεϊδάνης, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία ότι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας κατηγορίας παροχών στο πρόγραμμα. Τόνισε ότι ο βασικός στόχος είναι η επιβράβευση να προσφέρει πρακτική και ουσιαστική αξία τόσο στον ίδιο τον επαγγελματία όσο και στην ομάδα του, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της GEP, Αλέξανδρος Σοφιανόπουλος, επισήμανε τη μεγάλη σημασία αυτής της συνεργασίας. Υπογράμμισε ότι παρέχει στους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, η οποία θα τους καταστήσει ικανούς να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε έκτακτα περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν στον χώρο εργασίας τους, προστατεύοντας έτσι ζωές και μειώνοντας τους κινδύνους.

Η σύνδεση πόντων και πρακτικών δεξιοτήτων

Η νέα αυτή συνεργασία επιτυγχάνει την ένταξη της εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στη λογική ενός εμπορικού προγράμματος επιβράβευσης. Με αυτόν τον τρόπο, συνδέεται άμεσα η συγκέντρωση πόντων από τις καθημερινές αγορές των επαγγελματιών με την απόκτηση ουσιαστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που αφορούν την ασφάλεια.

Η παροχή αυτής της εκπαίδευσης ενισχύει σημαντικά την ετοιμότητα των ηλεκτρολόγων να αντιμετωπίσουν πιθανά ατυχήματα ή έκτακτες καταστάσεις που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η πιστοποιημένη κατάρτιση σε Πρώτες Βοήθειες BLS/AED είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τόσο των ίδιων των επαγγελματιών όσο και των συνεργατών τους, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki