Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: Τραυματίστηκε 10χρονη, εντοπίστηκε καμένο όχημα

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό με πυροβολισμούς είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μιας 10χρονης ανήλικης.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων από τη μητέρα της, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα σε διαφορετική περιοχή.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 23:50 το βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Αγορακρίτου 32, στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, τέσσερα άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, πέρασαν έξω από ένα καφέ που βρίσκεται στην συγκεκριμένη διεύθυνση.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ με κατεύθυνση προς την πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στην περιοχή. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μετατρέποντας την ήσυχη βραδιά σε σκηνικό έντασης και κινδύνου.

Ο τραυματισμός της ανήλικης

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, μια 10χρονη κοπέλα, αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε ελαφρά. Η ανήλικη δέχθηκε ένα τραύμα στην αριστερή γάμπα.

Ευτυχώς, το τραύμα δεν ήταν σοβαρό και η ζωή της 10χρονης δεν τέθηκε σε κίνδυνο. Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, η μητέρα της την μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εντοπίστηκε καμένο το όχημα των δραστών

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα, το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στην επίθεση εντοπίστηκε. Το αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο εντοπισμός του καμένου οχήματος αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τις αρχές που διερευνούν την υπόθεση. Η κατάσταση του αυτοκινήτου υποδηλώνει προσπάθεια των δραστών να εξαφανίσουν τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητά τους.

Με πληροφορίες από: Newsit