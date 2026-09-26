Η Χρύσα Κατσαρίνη αφηγείται πώς τη διέσωσε ποιητής από τα ΜΑΤ

Η γνωστή κωμικός Χρύσα Κατσαρίνη βρέθηκε να αφηγείται μια απρόσμενη ιστορία διάσωσης από έναν ποιητή, κατά τη διάρκεια μιας πορείας πριν από 18 χρόνια. Το περιστατικό συνέβη όταν η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με άνδρες των ΜΑΤ, σε μια στιγμή που περιλάμβανε γκλοπ και δακρυγόνο. Η ιστορία της αποτελεί μέρος μιας πρωτότυπης προσπάθειας στους δρόμους της Αθήνας, όπου περαστικοί καλούνται να μοιραστούν ενδιαφέρουσες αφηγήσεις.

Η απρόσμενη διάσωση από τα ΜΑΤ

Η Χρύσα Κατσαρίνη περιέγραψε ένα σουρεαλιστικό περιστατικό που έζησε πριν από 18 χρόνια, όταν συμμετείχε σε μια πορεία στην Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή, βρέθηκε αντιμέτωπη με άνδρες των ΜΑΤ, σε μια κατάσταση που περιλάμβανε τη χρήση γκλοπ και δακρυγόνων.

Μέσα σε αυτή την ένταση, ένας ποιητής παρενέβη και την «έσωσε». Η κωμικός αναρωτιέται σήμερα πού βρίσκεται αυτός ο ποιητής και αν θυμάται το συγκεκριμένο συμβάν, καθώς και αν γνωρίζει ότι το κορίτσι που βοήθησε εκείνο το βράδυ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες κωμικούς της χώρας.

Ο ρόλος της στην πορεία και η «αλυσίδα»

Στη συνέντευξή της, η Χρύσα Κατσαρίνη αποκάλυψε και τον ρόλο που είχε στην πορεία εκείνη την εποχή, αναφέροντας ότι ήταν μέρος της «αλυσίδας». Η απάντησή της για το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίστηκε τόσο κωμική, που θα μπορούσε να προέρχεται απευθείας από κάποια από τις παραστάσεις της.

Η πορεία της στην κωμωδία και οι επιτυχημένες παραστάσεις

Γεννημένη στην Καβάλα το 1986, η Χρύσα Κατσαρίνη είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ανδρέα Βουτσινά. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 2012, ξεκινώντας την πορεία της στον χώρο της κωμωδίας.

Η πρώτη της σόλο παράσταση, με τίτλο «Ό,τι πολυτιμότερο έχω», σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καταγράφοντας τις περισσότερες προβολές στο YouTube για παράσταση Έλληνα κωμικού. Ακολούθησε η παράσταση «Κουβέρτα», την οποία η ίδια έχει χαρακτηρίσει ως την πιο «σκοτεινή» και εξομολογητική, αλλά ταυτόχρονα και την πιο ξεκαρδιστική που είχε γράψει μέχρι τότε.

Με την «Κουβέρτα», η Χρύσα Κατσαρίνη γέμισε το Θέατρο Βράχων, όπου και βιντεοσκοπήθηκε τον Ιούλιο του 2022. Η παράσταση αυτή την οδήγησε σε περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε πόλεις της Ευρώπης. Σήμερα, η κωμικός περιοδεύει με την πιο πρόσφατη δουλειά της, την παράσταση «Και τι έλεγα;».

Η δύναμη του γέλιου και η αντιμετώπιση του τραύματος

Η Χρύσα Κατσαρίνη έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση που λίγοι τολμούν, μετατρέποντας τα πιο σκοτεινά κομμάτια της ζωής της σε πηγή γέλιου, χωρίς ωστόσο να τα υποβαθμίζει. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τα παιδικά της χρόνια, αναφερόμενη σε έναν πατέρα που ήταν αλκοολικός και χτυπούσε τόσο την ίδια όσο και τη μητέρα της.

Στη συζήτηση, η κωμικός αναφέρθηκε στο τραύμα χωρίς φίλτρα, μιλώντας για τις πληγές που αφήνει, αλλά και για το πώς διαμορφώνει έναν άνθρωπο, όπως συνέβη και στην περίπτωσή της. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αν θα παρομοίαζα το τραύμα με κάποιο κτίριο, θα ήταν η είσοδος μιας πολυκατοικίας».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis