Ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα: Τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, βρέθηκε καμένο το όχημα των δραστών

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο εναντίον του καταστήματος, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 10χρονου κοριτσιού. Το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Η ένοπλη επίθεση στην οδό Αγορακρίτου

Το περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές έλαβε χώρα περίπου στις 23:50 το βράδυ της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, η επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Αγορακρίτου 32, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν μπροστά από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο αναφέρεται ως καφέ «Αμόρα».

Οι δράστες, τέσσερα άτομα συνολικά, άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο προς την πρόσοψη της καφετέριας. Την ώρα της επίθεσης, στο εσωτερικό του καταστήματος βρίσκονταν περίπου δέκα θαμώνες. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο κατάστημα ήταν αλλοδαποί. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν άμεσα ανησυχία και κινητοποίηση.

Ο τραυματισμός του 10χρονου κοριτσιού

Από τους πυροβολισμούς που έπεσαν, τραυματίστηκε ένα ανήλικο κορίτσι, ηλικίας 10 ετών. Το κορίτσι είναι κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας και είναι αλβανικής υπηκοότητας. Ο τραυματισμός της εντοπίστηκε στο αριστερό της πόδι, συγκεκριμένα στην περιοχή της γάμπας.

Η μητέρα του παιδιού μετέφερε άμεσα την 10χρονη στο Νοσοκομείο Παίδων για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο τραυματισμός της ανήλικης διαπιστώθηκε ότι είναι ελαφρύς. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής αν το κορίτσι τραυματίστηκε απευθείας από σφαίρα ή από θραύσμα που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς.

Εντοπίστηκε καμένο το όχημα των δραστών

Λίγη ώρα μετά την ένοπλη επίθεση στον Άγιο Παντελεήμονα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες. Το ΙΧ αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η ανακάλυψη του καμένου οχήματος αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υπεύθυνους για το περιστατικό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις δράστες πυροβόλησαν από το εσωτερικό του οχήματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο της επίθεσης στην οδό Αγορακρίτου, πριν εγκαταλείψουν και πυρπολήσουν το αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο.

Οι εν εξελίξει έρευνες των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρεβες σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους τέσσερις δράστες της ένοπλης επίθεσης. Παράλληλα, διερευνώνται επισταμένως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του καμένου οχήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος στον Άγιο Παντελεήμονα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki