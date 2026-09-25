Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για αποκαλυπτικά μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι πριν από το μοιραίο ραντεβού, κατά το οποίο ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, οι καταγραφές του μηχανήματος της θεραπείας εξετάζονται ενδελεχώς, ενώ οι αρχές προχωρούν σε έρευνα των οικονομικών στοιχείων των προφυλακισμένων γιατρών.

Τα μηνύματα του τραγουδιστή και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο τραγουδιστής είχε εκφράσει την έκπληξή του για τα ποσά που του ζητήθηκαν για τις θεραπείες. Σε μήνυμα που απέστειλε στη γιατρό τη Δευτέρα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη, η γιατρός προώθησε το συγκεκριμένο μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Η απάντηση του υπνοθεραπευτή ήταν αποκαλυπτική: «Έχει κλειστεί (σ.σ εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω. Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει».

Επιπλέον, την Τετάρτη, την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στο ιατρείο του Κολωνακίου για το ραντεβού και τελικά έχασε τη ζωή του, υπήρξε εκ νέου επικοινωνία μεταξύ της 56χρονης γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής έστειλε εκ νέου μήνυμα στην 56χρονη γιατρό, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό.

Οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι οποίες αποτυπώνουν τις προειδοποιήσεις που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14:42. Από τις 14:25:32 έως τις 14:26:32, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, καθώς η φλεβική πίεση στο κύκλωμα υπερέβαινε το μέγιστο καθορισμένο όριο. Κάθε προειδοποίηση ακολουθούνταν από επικύρωση, ενώ τα διαγράμματα δείχνουν διαδοχικές αυξήσεις των σχετικών τιμών.

Η διαδικασία ανταλλαγής αίματος ξεκίνησε στις 14:37. Η πρώτη παύση της θεραπείας καταγράφηκε στις 15:22:54, και ακολούθησαν νέοι συναγερμοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 15:26 καταγράφεται η συνέχιση της διαδικασίας. Οι συγκεκριμένες καταγραφές εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί η αλληλουχία των γεγονότων και να διερευνηθούν οι ενέργειες των εμπλεκομένων κατά τις κρίσιμες ώρες.

Η απόφαση των προφυλακισμένων γιατρών

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κρατούνται στον Κορυδαλλό, αποφάσισαν να μην προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησής τους. Αυτή η απόφαση έρχεται παρά το γεγονός ότι οι συνήγοροί τους είχαν αρχικά προαναγγείλει αυτή την ενέργεια με σχετική ανακοίνωση.

Η προθεσμία για την κατάθεση προσφυγής έληγε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λίγο πριν από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, έγινε γνωστό ότι η υπεράσπιση του γιατρού δεν θα προχωρούσε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αντίθετα, σχεδιάζεται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης στα τέλη Οκτωβρίου, με ενδεχόμενο την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης από κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, γνωστή ως «βραχιολάκι». Οι συνήγοροι του γιατρού υποστηρίζουν ότι επιθυμούν να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά την ανακριτική διαδικασία, προτού προχωρήσουν στις επόμενες νομικές ενέργειες.

Η έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία

Παράλληλα με τη διερεύνηση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, οι αρχές «ξεσκονίζουν» και τα οικονομικά των δύο γιατρών. Η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού που λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια ποσά της τάξης των 50.000, 70.000 ή 100.000 ευρώ.

Ωστόσο, έχει ήδη πραγματοποιηθεί έρευνα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, όπου έχουν βρεθεί μηδαμινά ποσά. Τόσο η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος όσο και η ΑΑΔΕ αναζητούν πλέον το πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, καθώς από τις έρευνες έχει προκύψει ότι χρέωναν πολύ μεγάλα ποσά για τις θεραπείες στις οποίες υπέβαλαν τους ασθενείς τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συναλλαγές να γίνονταν σε μετρητά και να μην υπάρχουν αντίστοιχα ίχνη μέσω τραπεζικών συναλλαγών ή καρτών, ενώ ένα από τα σενάρια είναι η μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, πιθανόν μέσω μίας ή δύο εταιρειών.

Ερωτήματα για χορήγηση μέθης και άρση απορρήτου

Νέες μαρτυρίες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη χορήγηση μέθης στους ασθενείς του ιατρείου χωρίς την απαραίτητη έγγραφη συναίνεση. Οι καταγγελίες αυτές προστίθενται στα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές.

Ο 32ος τακτικός ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, έχει ζητήσει από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Στόχος είναι η συγκέντρωση πρόσθετου αποδεικτικού υλικού, το οποίο θα συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki