Συναγερμός στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ για επερχόμενη καταιγίδα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται περισσότεροι από 40 εκατομμύρια κάτοικοι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή το επόμενο τριήμερο, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καθώς οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας αναμένονται να είναι σημαντικές.

Εκτεταμένη επιφυλακή και προβλέψεις

Η επερχόμενη καταιγίδα απειλεί ένα μεγάλο τμήμα της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ, θέτοντας σε επιφυλακή πάνω από 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Για το επόμενο τριήμερο, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν εκτεταμένα την καθημερινότητα των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, ριπές ανέμου που ενδέχεται να υπερβούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα αναμένονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας. Παράλληλα, ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις προβλέπονται για το ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Βοστώνης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανές πλημμύρες.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν

Οι παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη θεωρούνται οι πλέον ευάλωτες και αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία. Στις περιοχές αυτές είναι πιθανό να σημειωθούν πλημμύρες, ενώ δεν αποκλείονται πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες ζημιές στις γραμμές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.

Ήδη, παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνιας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα από την Τετάρτη. Έχουν επίσης εκδοθεί προειδοποιήσεις για παράκτιες πλημμύρες, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Επιπτώσεις σε εκδηλώσεις και μεταφορές

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει την ακύρωση σημαντικών εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, δύο συναυλίες του Εντ Σίραν που είχαν προγραμματιστεί κοντά στη Βοστώνη ματαιώθηκαν. Επίσης, το φεστιβάλ Global Citizen, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, ακυρώθηκε, όπως και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ.

Οι ακυρώσεις αυτές αναδεικνύουν την έκταση των επιπτώσεων της καταιγίδας στην κοινωνική και ψυχαγωγική ζωή των πληγεισών περιοχών, με τους διοργανωτές να λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια του κοινού.

Προειδοποιήσεις για αεροπορικές πτήσεις

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με το ενδεχόμενο ματαίωσης πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας. Η υπηρεσία προέτρεψε τους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τακτικά τον ιστότοπό της για νεότερες πληροφορίες και τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η JetBlue, η United Airlines και η American Airlines ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν στους ταξιδιώτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Αυτό το μέτρο στοχεύει στην διευκόλυνση των επιβατών και στην αποφυγή ταλαιπωρίας εν μέσω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki