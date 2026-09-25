Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή νωρίς το πρωί στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση ενός κτιρίου. Το περιστατικό οδήγησε σε ολονύχτιες έρευνες για τον εντοπισμό έξι αγνοούμενων ατόμων, καθώς η αγωνία για την τύχη τους κορυφώνεται. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν κλείσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Η επιχείρηση διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των έξι αγνοούμενων συνεχίζονται ακατάπαυστα και ανά βάρδιες, σε μια δραματική μάχη με τον χρόνο. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν τριάντα πυροσβέστες με έξι οχήματα, εκ των οποίων δύο είναι ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Επίσης, τρεις σκύλοι έρευνας διάσωσης έχουν επιστρατευτεί για να συνδράμουν στις προσπάθειες.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο, όπως θερμικές κάμερες και υπερσύγχρονα γεώφωνα, αναζητώντας απεγνωσμένα τον παραμικρό ήχο ή ίχνος ζωής μέσα στα συντρίμμια. Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου, προκειμένου να διευκολυνθεί η απομάκρυνση των υλικών που έχουν συσσωρευτεί.

Άκαρπες οι προσπάθειες εντοπισμού

Παρά τις εντατικές προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ΕΜΑΚ, μέχρι και αργά τη νύχτα δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες. Οι προσπάθειες παρέμεναν άκαρπες και δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος ζωής στα συντρίμμια του κτιρίου. Η πρώτη φάση των ερευνών, η οποία περιλάμβανε τη χρήση ακουστικών συστημάτων, ολοκληρώθηκε επίσης χωρίς να εντοπιστεί κανένα στοιχείο.

Ο όγκος των συντριμμιών είναι πολύ μεγάλος, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να προχωρήσουν στην έρευνα. Η επιχείρηση έχει περάσει σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο στάδιο, καθώς η χειροκίνητη απομάκρυνση των βαρέων υλικών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, με κάθε μετακίνηση να μπορεί να αποβεί μοιραία για τη στατικότητα των ερειπίων.

Τα στοιχεία των αγνοουμένων

Οι αγνοούμενοι είναι συνολικά έξι άτομα: τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ενοίκων. Οι τέσσερις Αμερικανοί, ηλικίας 30 έως 40 ετών, είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Την κράτηση του καταλύματος φαίνεται πως είχε πραγματοποιήσει ο 37χρονος Ίαν.

Στα χαλάσματα του κτιρίου βρέθηκε μια γυναικεία τσάντα που φέρεται να ανήκει σε 36χρονη, περιέχοντας προσωπικά αντικείμενα και ταξιδιωτικά έγγραφα. Επιπλέον, οι πυροσβέστες εντόπισαν δύο διαβατήρια με τα ονόματα Ian και Florida, εντείνοντας την αγωνία για την ταυτότητα και την τύχη των αγνοουμένων. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 77χρονος άνδρας βρετανικής υπηκοότητας και μια 78χρονη Ελληνίδα, ζούσαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο είχαν αγοράσει.

Η αγωνία για την τύχη των τουριστών

Η αγωνία για την τύχη των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών εντείνεται, καθώς είχαν κράτηση σε πτήση επιστροφής για τις ΗΠΑ που αναχώρησε στις 15:00. Ωστόσο, δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση, γεγονός που προσθέτει στις ανησυχίες των αρχών. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι κάποιος είδε το ηλικιωμένο ζευγάρι το πρωί στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, λίγο πριν την έκρηξη.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το ηλικιωμένο ζευγάρι καλώντας στα κινητά τους τηλέφωνα, όμως αυτά παραμένουν νεκρά. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με την απουσία τους από την πτήση, ενισχύει την ανησυχία για την κατάστασή τους και την τύχη τους μετά την ισχυρή έκρηξη.

Οι συνέπειες της έκρηξης στην περιοχή

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα είχε ως αποτέλεσμα το κτίριο να μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα από μπάζα και σίδερα. Μετά την έκρηξη, ακολούθησε φωτιά, η οποία επιδείνωσε την κατάσταση του κτιρίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται για την απομάκρυνση των υλικών, ενώ η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της αστάθειας των ερειπίων.

Εκτός από το κτίριο που κατέρρευσε, ζημιές έχει υποστεί σχεδόν ένα ολόκληρο τετράγωνο στην περιοχή. Πολλά σπίτια εμφάνισαν ρωγμές, υποδεικνύοντας την ένταση της έκρηξης. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis