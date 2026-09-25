Άλογο κούρσας άλλαξε όνομα λόγω αναφοράς στον Χίτλερ

Ένα αμερικανικό άλογο κούρσας βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στον κόσμο των ιπποδρομιών, καθώς υποχρεώθηκε να αλλάξει το όνομά του. Η αρχική του ονομασία θεωρήθηκε ότι αποτελούσε αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ, προκαλώντας την παρέμβαση της αρμόδιας αρχής. Η απόφαση για την αλλαγή ελήφθη λίγες ώρες μετά από μια σημαντική νίκη του αλόγου σε αγώνα.

Το όνομα που προκάλεσε αντιδράσεις

Το άλογο έφερε αρχικά το όνομα «Austrian Painter», δηλαδή «Αυστριακός Ζωγράφος». Η συγκεκριμένη έκφραση χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο ως ένας τρόπος αναφοράς στον Αδόλφο Χίτλερ, με σκοπό να παρακάμπτει τα φίλτρα εντοπισμού. Η σύνδεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ο Χίτλερ γεννήθηκε στην Αυστρία και στα νεανικά του χρόνια είχε εκφράσει τη φιλοδοξία να γίνει ζωγράφος.

Η χρήση αυτής της ονομασίας προκάλεσε την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή, η οποία και αποφάσισε την άμεση αλλαγή. Το όνομα, αν και φαινομενικά αθώο, κρίθηκε ότι παραπέμπει σε μία σκοτεινή περίοδο της ιστορίας, οδηγώντας σε αυτή την αναγκαστική μετονομασία.

Η παρέμβαση της Jockey Club

Η απόφαση για την αλλαγή του ονόματος ελήφθη από την The Jockey Club, την αμερικανική οργάνωση που έχει την ευθύνη για την καταχώριση των καθαρόαιμων αλόγων. Η οργάνωση έλαβε την καταγγελία λίγες ώρες αφότου το άλογο είχε κερδίσει έναν αγώνα, τη Δευτέρα, γεγονός που πιθανόν να αύξησε την προβολή του και, κατ’ επέκταση, την προσοχή στο όνομά του.

Η Jockey Club ζήτησε την άμεση αλλαγή του ονόματος, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς της σχετικά με ονομασίες που μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικές ή ακατάλληλες. Η παρέμβαση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία που υπάρχει σε θέματα που σχετίζονται με ιστορικές προσωπικότητες και γεγονότα, ακόμη και στον χώρο των αθλημάτων.

Οι εναλλακτικές προτάσεις του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης του αλόγου υποστήριξε ότι η αρχική επιλογή του ονόματος «Austrian Painter» δεν είχε καμία σχέση με τον Χίτλερ. Εξήγησε ότι η σύζυγός του κατάγεται από την Αυστρία και ότι ο αγαπημένος τους ζωγράφος είναι ο Αυστριακός Γκούσταβ Κλιμτ, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την επιλογή του ονόματος με προσωπικά κριτήρια.

Ωστόσο, όταν του ζητήθηκε να προτείνει νέα ονομασία, οι πρώτες του επιλογές προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και απορρίφθηκαν. Η μία πρόταση ήταν «Braunau Star», η οποία παραπέμπει στο Braunau am Inn, την αυστριακή πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Αδόλφος Χίτλερ. Η δεύτερη πρόταση ήταν «My Struggle», που αποτελεί την αγγλική απόδοση του τίτλου «Mein Kampf» («Ο Αγών μου»), του διαβόητου βιβλίου που έγραψε ο Χίτλερ.

Τελικά, μετά την απόρριψη και αυτών των εναλλακτικών, το άλογο καταχωρίστηκε με το νέο όνομα «Merrylegs», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία μετονομασίας και απομακρύνοντας κάθε πιθανή σύνδεση με το παρελθόν.

Και δεύτερο άλογο στον κατάλογο των αλλαγών

Φαίνεται πως η περίπτωση του «Austrian Painter» δεν είναι η μοναδική για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Η Jockey Club ζήτησε επίσης την αλλαγή του ονόματος και ενός άλλου αλόγου του, το οποίο ονομαζόταν «New Order».

Η συγκεκριμένη έκφραση, «New Order», συνδέεται με το ναζιστικό σχέδιο για την πολιτική και διοικητική αναδιοργάνωση της κατεχόμενης Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, κρίθηκε και αυτή ακατάλληλη, αναδεικνύοντας την αυστηρή στάση της οργάνωσης απέναντι σε ονομασίες με τέτοιες ιστορικές συνδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta