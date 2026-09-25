Έφοδος της ΕΛΑΣ στο Ζεφύρι σε κρησφύγετο κυκλώματος τηλεφωνικών απατών

Ανδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν έφοδο στο Ζεφύρι, αποκαλύπτοντας κρυψώνα σπείρας που εμπλεκόταν σε τηλεφωνικές απάτες. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δύο διευθυντικών μελών του κυκλώματος. Η σπείρα φέρεται να έχει αποκομίσει περισσότερα από 700.000 ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο, εξαπατώντας πολίτες με διάφορα προσχήματα.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή του Ζεφυρίου, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που διενεργούσε τηλεφωνικές απάτες. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν και εισέβαλαν σε κρυψώνα που χρησιμοποιούσε η σπείρα ως ορμητήριο για τις παράνομες δραστηριότητές της.

Αποτέλεσμα της εφόδου ήταν η σύλληψη οκτώ ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στο κύκλωμα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τα δύο άτομα που αναγνωρίζονται ως τα διευθυντικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο τρόπος δράσης και η μεγάλη λεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, οι συλληφθέντες πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα. Η μέθοδος αυτή τους επέτρεψε να εισπράξουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Ειδικότερα, από τον περασμένο Ιούνιο, η σπείρα κατάφερε να αποσπάσει από τους πολίτες περισσότερα από 700.000 ευρώ. Οι δράστες αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών, χρησιμοποιώντας τόσο έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους όσο και ιστοσελίδες που παρείχαν αντίστοιχες πληροφορίες.

Τα προσχήματα και τα τεχνάσματα εξαπάτησης

Οι απατεώνες παρουσιάζονταν τηλεφωνικά ως υπάλληλοι διαφόρων οργανισμών και εταιρειών, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Συγκεκριμένα, συστήνονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, ή εκπρόσωποι εταιρειών τηλεφωνίας και ενέργειας.

Για να γίνουν πιο πειστικοί, επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως η ανάγκη για δήλωση στην εφορία, η ύπαρξη διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είτε εντός είτε εκτός των σπιτιών τους, το οποίο ήταν προσβάσιμο.

Ταυτόχρονα, συνεργοί τους έσπευδαν στο σημείο και άρπαζαν τα χρήματα και τα τιμαλφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να ενισχύσουν την αληθοφάνεια των ισχυρισμών τους, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ηχητικό σήμα έκτακτης ανάγκης. Ακόμη, συστήνονταν ως αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν σε σειρήνα περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Η συμμορία είχε συγκεκριμένη δομή και ρόλους για τα μέλη της. Αποτελούνταν από δύο διευθυντικά στελέχη, έναν «ανιχνευτή» και πέντε «τηλεφωνητές». Οι διευθυντές είχαν την ευθύνη της εποπτείας του τηλεφωνικού κέντρου και του συντονισμού της επιχειρησιακής δράσης ολόκληρης της οργάνωσης.

Μέτρα ασφαλείας στα κρησφύγετα

Οι χώροι που χρησιμοποιούνταν από τη σπείρα ως τηλεφωνικά κέντρα και κρησφύγετα διέθεταν ειδικά μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, είχαν τοποθετηθεί ρολά ασφαλείας, ενώ είχαν εγκατασταθεί και κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να προστατεύονται από τυχόν εντοπισμό ή εφόδους.

Με πληροφορίες από: Newsit