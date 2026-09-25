Ελασσόνα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέσσερις κοινότητες λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου στο νερό

Τέσσερις κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας, συγκεκριμένα τα Καλύβια, η Ολυμπιάδα, ο Σπαρμός και το Πύθιο, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τον εντοπισμό αυξημένων τιμών ουρανίου στο νερό του δικτύου ύδρευσης των εν λόγω περιοχών. Το πρόβλημα αφορά άμεσα την ποιότητα του πόσιμου νερού και έχει οδηγήσει σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπισή του.

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης

Η κήρυξη των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κρίθηκε απαραίτητη. Στόχος της απόφασης είναι η άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών που απορρέουν από την ανίχνευση των αυξημένων επιπέδων ουρανίου στο νερό.

Η αντίδραση του δημάρχου

Ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η κήρυξη των τεσσάρων Δημοτικών Κοινοτήτων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, όπως σημείωσε ο κ. Γάτσας, αποτελούσε ένα αίτημα που είχε υποβληθεί τεκμηριωμένα από την πλευρά του δήμου. Στόχος του αιτήματος ήταν η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει με την ποιότητα του νερού.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση του ζητήματος. Δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στην κατάσταση. Επιπλέον, ο κ. Γάτσας διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Θα συνεργάζεται αδιάκοπα με όλους τους αρμόδιους φορείς μέχρι την πλήρη και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, διασφαλίζοντας την υγεία των κατοίκων.

Τα ευρήματα των ελέγχων

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στις συγκεκριμένες περιοχές της παραολύμπιας ζώνης του Δήμου Ελασσόνας, έχουν καταγραφεί αυξημένα επίπεδα ουρανίου. Παράλληλα, ανιχνεύθηκαν και αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών, γεγονός που προσθέτει στην πολυπλοκότητα του προβλήματος. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και κατά τη διάρκεια μιας ενημερωτικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα των Καλυβίων.

Στη σύσκεψη αυτή, ο δήμαρχος Ελασσόνας, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ), ενημέρωσαν αναλυτικά τους κατοίκους για τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας του νερού. Όπως έγινε γνωστό στους παρευρισκόμενους, στα γύρω χωριά εντοπίστηκαν νιτρικά και σίδηρος σε επίπεδα που χρήζουν προσοχής. Αντίθετα, στην περιοχή των Καλυβίων, οι έλεγχοι κατέδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου, κάτι που οδήγησε στην άμεση λήψη μέτρων.

Οι απαγορεύσεις στη χρήση του νερού

Ως άμεσο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, έχει απαγορευτεί αυστηρά η χρήση του νερού από το δίκτυο ύδρευσης για συγκεκριμένες χρήσεις. Η απαγόρευση αφορά την πόση και το μαγείρεμα. Επιπλέον, έχει απαγορευτεί και η χρήση του νερού για το πλύσιμο των δοντιών των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki