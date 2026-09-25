Ισχυρό μπουρίνι έπληξε χωριά της Πάργας, προκαλώντας ζημιές και διακοπές ρεύματος

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν χωριά της Πάργας, στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η σφοδρή κακοκαιρία είχε ως άμεσο αποτέλεσμα πολλά σπίτια να παραμείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ παράλληλα αρκετές οικίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές. Οι μεγαλύτερες και πιο εμφανείς ζημιές καταγράφηκαν συγκεκριμένα στις κοινότητες της Τσουκνίδας και του Μεσοποτάμου, όπου η ένταση του μπουρινιού ήταν ιδιαίτερα αισθητή.

Έντονο μπουρίνι με σύντομη αλλά σφοδρή διάρκεια

Ένα έντονο μπουρίνι «χτύπησε» τα χωριά της Ηπείρου, με τις συνέπειες να είναι ιδιαίτερα αισθητές και να δημιουργούν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας. Το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο, αν και διήρκησε για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα λιγότερο από μισή ώρα, ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να προκαλέσει εκτεταμένες αναταραχές και προβλήματα στις τοπικές κοινότητες. Η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε και η σφοδρότητα των ανέμων και της βροχόπτωσης συνέβαλαν στην πρόκληση ζημιών.

Η ένταση με την οποία εκδηλώθηκε η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων και προκαλώντας ανησυχία. Παρά τη σύντομη διάρκειά του, το μπουρίνι άφησε πίσω του μια σειρά από σοβαρές ζημιές και λειτουργικά προβλήματα, τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Τσουκνίδα

Στο χωριό Τσουκνίδα, οι συνέπειες του ισχυρού μπουρινιού ήταν άμεσες και ιδιαίτερα σοβαρές όσον αφορά την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Από την πρωτοφανή ένταση των ανέμων και την σφοδρότητα της κακοκαιρίας, κολώνες της ΔΕΗ υπέστησαν πτώση, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρο το χωριό. Αυτή η διακοπή επηρέασε όλες τις οικίες και τις λειτουργίες της κοινότητας.

Η πτώση των υποδομών ηλεκτροδότησης άφησε την Τσουκνίδα χωρίς ρεύμα, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στους κατοίκους, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την έλλειψη βασικών υπηρεσιών. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα για την πληγείσα περιοχή, μετά τις εκτεταμένες φθορές που υπέστη το δίκτυο παροχής ενέργειας.

Σημαντικές φθορές σε στέγες στον Μεσοπόταμο

Ανάλογα προβλήματα και ζημιές καταγράφηκαν και στον Μεσοπόταμο, όπου η ένταση του ανέμου, που συνόδευε το μπουρίνι, προκάλεσε σημαντικές φθορές σε κατοικίες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από την περιοχή, από την σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων, κεραμίδια παρασύρθηκαν από τις στέγες πολλών σπιτιών και έπεσαν στο έδαφος.

Αυτή η αποκόλληση των κεραμιδιών άφησε εκτεθειμένες τις οροφές των πληγεισών οικιών, προκαλώντας περαιτέρω φθορές στις ιδιοκτησίες και δημιουργώντας ανάγκη για άμεσες επισκευές. Οι ζημιές αυτές αφορούν αρκετά σπίτια στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ισχύ και την καταστροφική δύναμη του καιρικού φαινομένου που έπληξε τον Μεσοπόταμο.

Αναμονή για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών

Μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας, αναμένεται τις επόμενες ώρες να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια το σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν στα χωριά της Πάργας. Η αρχική εικόνα που έχει διαμορφωθεί δείχνει εκτεταμένες φθορές τόσο στις δημόσιες υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης, όσο και σε ιδιωτικές περιουσίες των κατοίκων.

Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς αναμένεται να προχωρήσουν σε μια ενδελεχή και λεπτομερή καταγραφή των επιπτώσεων σε όλες τις πληγείσες περιοχές. Στόχος είναι να εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των προβλημάτων που άφησε πίσω του το σφοδρό μπουρίνι στην περιοχή της Ηπείρου.

Με πληροφορίες από: Reader