Ολονύχτια μάχη στην Πλάκα για τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων μετά την έκρηξη

Ολονύχτια μάχη δίνουν τα διασωστικά συνεργεία και οι δυνάμεις ασφαλείας στην Πλάκα, στην καρδιά της παλιάς συνοικίας της Αθήνας, σε μια προσπάθεια εντοπισμού έξι αγνοουμένων. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι, αφήνοντας πίσω της συντρίμμια και ένα μεγάλο ερωτηματικό για την τύχη των ενοίκων.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε σχέση με τα αγνοούμενα άτομα, με τις αρχές να «οργώνουν» αδιάκοπα τα συντρίμμια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο σημείο είναι ισχυρές και επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Οι αγνοούμενοι και η αγωνία

Οι έξι αγνοούμενοι περιλαμβάνουν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο του οικήματος που επλήγη από την έκρηξη. Παράλληλα, αναζητούνται και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι είχαν μισθώσει τον πρώτο όροφο του ίδιου σπιτιού μέσω Airbnb.

Η απουσία οποιουδήποτε εντοπισμού των ατόμων αυτών, καθώς περνούν οι ώρες, εντείνει την αγωνία των συγγενών και των αρχών. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση ανεύρεσή τους μέσα στα ερείπια του κτιρίου.

Η κινητοποίηση των διασωστικών συνεργείων

Στο σημείο της έκρηξης έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν με κάθε διαθέσιμο μέσο. Ανάμεσά τους βρίσκονται και στελέχη της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), τα οποία διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ή αγνοουμένων, χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα, οι ομάδες διάσωσης διαθέτουν θερμικές κάμερες, οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν θερμότητα κάτω από τα συντρίμμια, καθώς και εκπαιδευμένο σκύλο, ο οποίος συμβάλλει στην έρευνα με την οσφρητική του ικανότητα. Επιπλέον, ένας εκσκαφέας έχει τεθεί σε λειτουργία, γκρεμίζοντας και απομακρύνοντας ό,τι απέμεινε από το σπίτι μετά την έκρηξη, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η έρευνα.

Η παρουσία των αρχών και οι δηλώσεις

Το βράδυ της Παρασκευής, στην Πλάκα βρέθηκε ξανά ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τις εξελίξεις και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Στο σημείο έφτασε επίσης και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ελπίδες εντοπισμού των αγνοουμένων, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι «όσο περνά η ώρα τα πράγματα δυσκολεύουν». Τόνισε επίσης την απίστευτη ένταση της έκρηξης, η οποία ήταν «πολύ μεγάλης έντασης και αυτό μειώνει τις πιθανότητες» ανεύρεσης επιζώντων. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος υπογράμμισε τη δέσμευση των συνεργείων.

Οι συνεχείς προσπάθειες

Ο κ. Δούκας διαβεβαίωσε ότι «είμαστε όμως εδώ και παλεύουμε». Επεσήμανε πως «θα συνεχίσουν τα συνεργεία», ενώ ανέφερε ότι έφτασαν γεννήτριες για τον απαραίτητο φωτισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να διεξάγονται απρόσκοπτα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η δέσμευση των αρχών είναι σαφής, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θα φύγουμε αν δεν βρεθούν όσα πρέπει». Η ολονύχτια μάχη για τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με την ελπίδα να βρεθούν τα άτομα που αναζητούνται στα συντρίμμια του σπιτιού στην Πλάκα.

Με πληροφορίες από: Reader