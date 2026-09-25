Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη αστυνομικούς και υπαλλήλους

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με διάφορα προσχήματα. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Ζεφυρίου, συνελήφθησαν οκτώ ημεδαποί. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τα δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο.

Η δράση της οργάνωσης και τα προσχήματα

Η οργάνωση είχε συσταθεί με σκοπό την πραγματοποίηση πλήθους τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα. Μέσω της παράστασης ψευδών γεγονότων ως αληθινών, στόχευε στην αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους, καθώς και από ιστοσελίδες που παρείχαν αντίστοιχες πληροφορίες. Στη συνέχεια, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών τηλεφωνίας ή ενέργειας, ή ακόμα και ως λογιστές.

Επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε ένα σημείο με ελεύθερη πρόσβαση, είτε μέσα είτε έξω από τις οικίες τους. Άλλα μέλη της οργάνωσης έσπευδαν και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Τεχνικές πειθούς και προσποίηση αστυνομικών

Για να ενισχύσουν την αληθοφάνεια των ισχυρισμών τους και να γίνουν πιο πειστικοί, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ειδικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, αναπαρήγαγαν ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο ενεργοποιείται κατά τη θέση πελάτη σε αναμονή κλήσης από την εν λόγω υπηρεσία.

Επίσης, χρησιμοποιούσαν ηχητικό σήμα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τα θύματά τους. Αυτές οι μέθοδοι συνέβαλαν στην προσθήκη αξιοπιστίας στα όσα έλεγαν για να πείσουν τους πολίτες.

Σε πολλές περιπτώσεις, η προσποίηση επεκτεινόταν και στην ιδιότητα του αστυνομικού. Τα μέλη της οργάνωσης συστήνονταν ως αστυνομικοί, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν με τη σειρήνα περιπολικού οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενισχύοντας έτσι την ψευδή τους ταυτότητα.

Οικονομικό όφελος και μέθοδοι αποφυγής εντοπισμού

Η εγκληματική δράση της οργάνωσης είχε ως αποτέλεσμα την αποκόμιση σημαντικού παράνομου οικονομικού οφέλους. Από τον Ιούνιο και μετά, η οργάνωση είχε καταφέρει να αποσπάσει περισσότερα από 700.000 ευρώ από τα θύματά της.

Προκειμένου να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από τις αρχές, η οργάνωση εφάρμοζε συγκεκριμένες μεθόδους. Προέβαινε σε σύντομα χρονικά διαστήματα σε αλλαγή της εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου» από όπου πραγματοποιούνταν οι κλήσεις.

Επιπλέον, άλλαζε συνεχώς τις επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσε. Στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα, είχαν τοποθετηθεί ρολά ασφαλείας και είχαν εγκατασταθεί κυκλώματα παρακολούθησης, ώστε να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τυχόν αστυνομική παρουσία.

Η δομή της οργάνωσης και οι συλλήψεις

Η οργάνωση αποτελούνταν από συγκεκριμένη δομή, η οποία περιλάμβανε δύο διευθυντικά στελέχη. Ένα άλλο μέλος της οργάνωσης αναφέρεται ως «ανιχνευτής», χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ρόλο του στην πηγή.

Η αστυνομική επιχείρηση, που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Ζεφυρίου. Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ ημεδαποί, οι οποίοι είχαν συστήσει και ενταχθεί στην εγκληματική αυτή οργάνωση.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τα δύο άτομα που κατείχαν τις διευθυντικές θέσεις εντός της οργάνωσης. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έβαλε τέλος στη δράση της ομάδας που επί μήνες εξαπατούσε πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki