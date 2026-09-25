Ολονύχτιο θρίλερ στην Πλάκα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους έξι αγνοούμενους

Μια ισχυρή έκρηξη, που πιθανολογείται ότι οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, μετέτρεψε ένα ιστορικό κτίριο στην Πλάκα σε άμορφη μάζα από μπάζα και σίδερα. Από τα πρώτα λεπτά της Παρασκευής (25/9), η περιοχή μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη, καθώς οι άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής δίνουν μια δραματική μάχη με τον χρόνο. Η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη έξι ενοίκων, τεσσάρων Αμερικανών τουριστών και ενός ζευγαριού ηλικιωμένων, οι οποίοι αγνοούνται.

Ολονύχτια μάχη στα συντρίμμια

Η Πλάκα βιώνει μια «μαύρη» ολονυχτία, βυθισμένη στο σκοτάδι, τη σκόνη και την αγωνία, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι διασώστες εργάζονται κάτω από το φως των προβολέων, επιστρατεύοντας ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, θερμικές κάμερες και υπερσύγχρονα γεώφωνα. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν τον παραμικρό ήχο, μια ανάσα ή ένα χτύπημα στα τσιμέντα, που θα μπορούσε να υποδείξει ίχνη ζωής.

Δυστυχώς, η πρώτη φάση των ερευνών με τα ακουστικά συστήματα ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί κανένα ίχνος ζωής. Ο έλεγχος στα συντρίμμια του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους, ολοκληρώθηκε επίσης χωρίς αποτέλεσμα, εντείνοντας την αγωνία για την τύχη των έξι αγνοουμένων.

Οι αγνοούμενοι του πρώτου ορόφου

Στη λίστα των αγνοουμένων περιλαμβάνονται τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, ηλικίας 30 έως 40 ετών, οι οποίοι διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, με την κράτηση του καταλύματος να έχει πραγματοποιηθεί από τον 37χρονο Ίαν. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στα χαλάσματα μια γυναικεία τσάντα, που φέρεται να ανήκει σε μία 36χρονη εκ των τουριστών, η οποία περιείχε προσωπικά αντικείμενα και ταξιδιωτικά έγγραφα. Επιπλέον, βρέθηκαν δύο διαβατήρια με τα ονόματα Ian και Florida.

Ένα στοιχείο που εντείνει την αγωνία για την τύχη τους είναι ότι και οι τέσσερις είχαν κράτηση σε πτήση επιστροφής για τις ΗΠΑ που αναχωρούσε στις 15:00, στην οποία όμως δεν επιβιβάστηκαν. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι πιθανότατα βρίσκονταν εντός του κτιρίου κατά τη στιγμή της έκρηξης.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι του δευτέρου ορόφου

Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο επίσης αγνοείται. Πρόκειται για έναν 77χρονο άνδρα βρετανικής υπηκοότητας και μια 78χρονη Ελληνίδα, οι οποίοι είχαν αγοράσει το σπίτι. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι κάποιος τους είδε το πρωί στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ωστόσο οι προσπάθειες των αστυνομικών να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω κινητού τηλεφώνου έχουν αποβεί άκαρπες, καθώς το κινητό τους είναι νεκρό.

Επικίνδυνη φάση για τους διασώστες

Η επιχείρηση διάσωσης έχει περάσει σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο στάδιο. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχωρούν σε χειροκίνητη απομάκρυνση των βαρέων υλικών, γνωρίζοντας ότι κάθε εκατοστό που μετακινούν μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη στατικότητα των ερειπίων. Η Αθήνα κρατά την ανάσα της, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις στην Πλάκα, καθώς οι ώρες περνούν και η αγωνία για τους έξι αγνοούμενους κορυφώνεται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr