Απέδρασε κρατούμενος κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων

Συναγερμός έχει ηχήσει στις αρχές μετά την απόδραση ενός κρατούμενου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει κατά τη μεταγωγή του προς τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Το περιστατικό αυτό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η διαφυγή του κρατούμενου σημειώθηκε περίπου στις 19:30, προκαλώντας την έναρξη ευρείας κλίμακας ερευνών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η απόδραση κατά τη μεταγωγή

Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση έπειτα από ένα περιστατικό απόδρασης κρατούμενου, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. Ο κρατούμενος απέδρασε ενώ βρισκόταν σε διαδικασία μεταγωγής προς τις δικαστικές αίθουσες της Ευελπίδων, ένα γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η διαφυγή του άνδρα συνέβη σε ένα κρίσιμο σημείο της μεταφοράς του, καθώς κατευθυνόταν προς τα δικαστήρια. Η αστυνομία, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, ήχησε συναγερμό και ξεκίνησε άμεσα τις ενέργειες για τον εντοπισμό του δραπέτη, ο οποίος πλέον αναζητείται εντατικά.

Τα στοιχεία του δραπέτη

Ο κρατούμενος που κατάφερε να διαφύγει είναι ένας 40χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΜΠΕ), ο άνδρας αυτός κατάγεται από την Τυνησία. Η ταυτότητα και τα στοιχεία του έχουν τεθεί στη διάθεση των διωκτικών αρχών, οι οποίες έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Ο 40χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες τον οδήγησαν στη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για αδικήματα που σχετίζονται με κλοπή, καθώς και για τη διάθεση και αποδοχή προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Για αυτές τις κατηγορίες επρόκειτο να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η στιγμή της διαφυγής και οι πρώτες ενέργειες

Η απόδραση του 40χρονου κρατούμενου σημειώθηκε συγκεκριμένα περίπου στις 19:30 το απόγευμα. Εκείνη την ώρα, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει από την επιτήρηση των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία μεταφοράς προς τα δικαστήρια. Η ακριβής στιγμή της διαφυγής του αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες που διεξάγονται.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απόδρασης, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν ταχύτατα. Ο συναγερμός που ήχησε οδήγησε στην άμεση έναρξη ενός ανθρωποκυνηγητού, με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας να ξεκινήσουν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δραπέτη στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτεταμένες έρευνες στο κέντρο της Αθήνας

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου κρατούμενου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Αστυνομία έχει επεκτείνει τις αναζητήσεις της στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για να εντοπίσει τον δραπέτη. Οι περιπολίες έχουν ενταθεί και οι αρχές είναι σε διαρκή εγρήγορση.

Ο βασικός στόχος των αστυνομικών αρχών είναι ο άμεσος εντοπισμός και η σύλληψη του άνδρα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κάλυψη μιας μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανότητες διαφυγής του κρατούμενου και να επανέλθει υπό τον έλεγχο των αρχών.

Με πληροφορίες από: Reader