Έκρηξη στην Πλάκα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης για τους αγνοούμενους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Πλάκα, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε κτίριο επί της οδού Λυσικράτους και οδήγησε στην κατάρρευσή του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό πέντε αγνοούμενων ατόμων, τα οποία φέρονται να βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Νωρίτερα, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή τη στιγμή με εντατικούς ρυθμούς στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτιρίου. Η κύρια προσπάθεια επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των υλικών από τα συντρίμμια, με στόχο τον εντοπισμό των πέντε αγνοούμενων ατόμων.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί, όταν και σημειώθηκε το συμβάν. Η κατάρρευση του κτιρίου καθιστά το έργο των διασωστών ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς απαιτείται προσοχή και μεθοδικότητα στην απομάκρυνση των δομικών στοιχείων.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο

Στο σημείο της έκρηξης και κατάρρευσης του κτιρίου στην Πλάκα έχουν σπεύσει σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, επιχειρούν τριάντα πυροσβέστες με έξι οχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν δύο ειδικά διασωστικά οχήματα προερχόμενα από την 1η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον, το έργο της έρευνας ενισχύεται από την παρουσία τριών ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης, οι οποίοι συμβάλλουν στον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται επίσης στο σημείο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Η συνδρομή του δήμου Αθηναίων και οι πρώτοι απεγκλωβισμοί

Στην προσπάθεια απομάκρυνσης των υλικών και υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, συνδράμει και ο δήμος Αθηναίων. Ο δήμος παρέχει μηχανήματα έργου, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική και ταχύτερη απομάκρυνση των συντριμμιών από το κατεστραμμένο κτίριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο του συμβάντος, σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε άμεσα ο απεγκλωβισμός δύο γυναικών. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν σε παρακείμενο κτίριο, επίσης επί της οδού Λυσικράτους, και αφού απεγκλωβίστηκαν, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά τους.

Η μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Η επιχείρηση στην Πλάκα εξελίσσεται σε μια πραγματική μάχη με τον χρόνο, καθώς οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να εντοπίσουν τους πέντε αγνοούμενους που φέρονται να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε. Η προτεραιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει η ανεύρεση και ο απεγκλωβισμός των ατόμων αυτών.

Η συνεχής απομάκρυνση των υλικών από τα συντρίμμια αποτελεί το βασικό στάδιο της επιχείρησης, με τους πυροσβέστες και τους διασώστες να εργάζονται αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η ελπίδα παραμένει ζωντανή για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, καθώς οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Με πληροφορίες από: News.gr