Νέες συλλήψεις Τούρκων υπηκόων για λαθρεμπόριο όπλων στη Βόρεια Ελλάδα

Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα για λαθρεμπόριο όπλων. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 36 και 30 ετών, φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης οπλισμού, ο οποίος προοριζόταν για την τουρκική μαφία.

Οι νέες συλλήψεις και τα εντάλματα

Την επιχείρηση σύλληψης των δύο υπηκόων Τουρκίας ανέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους αφορούσαν το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοκατοχής, ένα σοβαρό κατηγορητήριο που σχετίζεται με την παράνομη διακίνηση όπλων.

Αυτά τα νέα εντάλματα εκδόθηκαν συγκεκριμένα σε αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που είχαν αρχικά επιβληθεί στους δύο κατηγορούμενους. Η εξέλιξη αυτή υποδεικνύει μια αναθεώρηση της νομικής τους κατάστασης και την εντατικοποίηση των μέτρων εναντίον τους.

Η αρχική υπόθεση διακίνησης οπλισμού στη Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση που οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις είχε ξεκινήσει με την αρχική σύλληψη των δύο ανδρών στις 12 Σεπτεμβρίου 2026. Εκείνη την περίοδο, οι συλλήψεις είχαν πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και εκτενούς έρευνας που αφορούσε την παράνομη διακίνηση οπλισμού.

Ο βασικός σκοπός της διακίνησης των όπλων, όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, ήταν η παράδοσή τους σε μια τουρκική εγκληματική οργάνωση. Η αναφορά στην «τουρκική μαφία» υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και τις διεθνείς διαστάσεις της υπόθεσης, καθώς τα όπλα προορίζονταν για τη δράση αυτής της οργάνωσης.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 36χρονου στην Καβάλα

Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, ο 36χρονος υπήκοος Τουρκίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καβάλας, έπειτα από μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε οργανωθεί μεθοδικά.

Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί από το Γραφείο Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Η δράση τους υποστηρίχθηκε από τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, γεγονός που συνέβαλε στην επιτυχή έκβαση του εντοπισμού και της σύλληψης του υπόπτου.

Η αυτοβούλως προσέλευση και σύλληψη του 30χρονου

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο 30χρονος υπήκοος Τουρκίας, επέλεξε να προσέλθει αυτοβούλως στις αρχές. Η προσέλευσή του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Εκεί, στην έδρα της συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας, ο 30χρονος συνελήφθη, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία των συλλήψεων των δύο ατόμων που αναζητούνταν με τα νέα εντάλματα. Η αυτοβούλως εμφάνισή του αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Η δικαστική εξέλιξη των δύο υποθέσεων

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που ακολούθησαν τις συλλήψεις, για τον 36χρονο παραγγέλθηκε η φυλάκισή του. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, όπου θα εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε.

Όσον αφορά τον 30χρονο, αυτός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Η εισαγγελική διερεύνηση θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσής του και τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Reader