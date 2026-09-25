Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για το οπλοστάσιο που προοριζόταν για την τουρκική μαφία

Σε προσωρινή κράτηση οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του βαρύ οπλισμού που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Πρόκειται για έναν 36χρονο υπήκοο Τουρκίας και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν εκ νέου μετά από απόφαση του συμβουλίου εφετών Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή αντικατέστησε τους αρχικούς περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση

Το συμβούλιο εφετών Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί στους δύο άνδρες με προσωρινή κράτηση. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επανεκκίνηση των διαδικασιών για τη σύλληψή τους, καθώς οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία.

Μετά την έκδοση του εντάλματος, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι πλέον θα παραμείνουν υπό κράτηση ενόψει της περαιτέρω δικαστικής διαδικασίας.

Οι νέες συλλήψεις σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη

Ο 36χρονος υπήκοος Τουρκίας εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στην Καβάλα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με την υποστήριξη του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, οδηγώντας τον 36χρονο πίσω στη δικαιοσύνη.

Λίγο αργότερα, σήμερα το μεσημέρι, ο 30χρονος Έλληνας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εκεί, παραδόθηκε στις αρχές και συνελήφθη, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία της επανεκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος του και των δύο ανδρών.

Το χρονικό της αρχικής σύλληψης

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί για πρώτη φορά στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο επιχείρησης των αστυνομικών του ελληνικού FBI. Η σύλληψη είχε γίνει στις Συκιές Θεσσαλονίκης, σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι κατηγορούμενοι εξέρχονταν από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Κατά την έξοδό τους, μετέφεραν συσκευασίες που προκάλεσαν την υποψία των αρχών.

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας βάσει πληροφοριών, τους σταμάτησαν και προχώρησαν σε έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε το βαρύ οπλοστάσιο που είχαν στην κατοχή τους. Αυτή η αρχική επέμβαση ήταν καθοριστική για την εξάρθρωση της υπόθεσης και την αποκάλυψη του παράνομου οπλισμού.

Ο βαρύς οπλισμός που εντοπίστηκε

Οι συσκευασίες που μετέφεραν οι δύο άνδρες κατά την αρχική τους σύλληψη περιείχαν έναν σημαντικό αριθμό όπλων και πυρομαχικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, βρέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, καθώς και γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Ο εντοπισμός αυτού του είδους οπλισμού υποδηλώνει την σοβαρότητα της υπόθεσης και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων. Ο βαρύς αυτός εξοπλισμός φέρεται να προοριζόταν για χρήση σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων, γεγονός που αναδεικνύει τη διασυνοριακή διάσταση της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες και η περαιτέρω πορεία

Εις βάρος του 36χρονου υπηκόου Τουρκίας και του 30χρονου Έλληνα έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και τη συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία. Οι κατηγορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές και επισύρουν αυστηρές ποινές.

Μετά τις πρόσφατες συλλήψεις, ο 36χρονος έχει παραγγελθεί να φυλακιστεί σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της Χώρας, όπου θα παραμείνει υπό κράτηση. Ο 30χρονος, από την πλευρά του, πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσής του και την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki