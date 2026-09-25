Ένας γερανός έπεσε δύο φορές στο ίδιο σπίτι στη Φλόριντα

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Fort Lauderdale της Φλόριντα, όπου μια κατοικία βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διπλού ατυχήματος με γερανούς. Το ίδιο σπίτι χτυπήθηκε από γερανό δύο φορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η πρώτη πτώση συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών για την καταπολέμηση τερμιτών, ενώ η δεύτερη σημειώθηκε όταν επιχείρησαν να απομακρύνουν τον πρώτο γερανό που είχε καταρρεύσει.

Το διπλό ατύχημα στο Fort Lauderdale

Το περιστατικό που προκάλεσε την έκπληξη των κατοίκων της περιοχής σημειώθηκε στο Fort Lauderdale της Φλόριντα. Ένα σπίτι υπέστη ζημιές από την πτώση ενός γερανού, όχι μία, αλλά δύο φορές, μέσα σε λίγες ώρες. Η αρχική καταστροφή συνέβη ενώ το όχημα εκτελούσε εργασίες απεντόμωσης, καταρρέοντας πάνω στην στέγη της κατοικίας.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί ο πρώτος γερανός, ένα δεύτερο όχημα που ανέλαβε την επιχείρηση, κατέρρευσε και αυτό, προσθέτοντας περαιτέρω ζημιές στην ήδη πληγείσα στέγη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια των εργασιών και την ατυχία των ιδιοκτητών.

Η πρώτη πτώση κατά τις εργασίες απεντόμωσης

Το αρχικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν ένα συνεργείο απεντομώσεων βρισκόταν σε διαδικασία εργασιών στην κατοικία. Σκοπός των εργασιών ήταν η καταπολέμηση τερμιτών, για την οποία το συνεργείο προσπαθούσε να τοποθετήσει μια ειδική σκηνή πάνω από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα στηρίγματα του γερανού, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση της σκηνής, υποχώρησαν απροσδόκητα. Ως αποτέλεσμα, ο βραχίονας του γερανού έπεσε με δύναμη πάνω στην στέγη της κατοικίας, προκαλώντας τις πρώτες εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα του κτιρίου.

Η αποτυχημένη επιχείρηση απομάκρυνσης

Μετά την πρώτη πτώση, κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση του κατεστραμμένου γερανού από την στέγη. Για τον σκοπό αυτό, ένα δεύτερο όχημα γερανού κλήθηκε να αναλάβει την επιχείρηση. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Πιθανότατα λόγω του υπερβολικά μεγάλου φορτίου που έπρεπε να σηκώσει, ο βραχίονας του δεύτερου γερανού λύγισε. Λίγο αργότερα, και αυτός ο γερανός κατέληξε να πέσει πάνω στην ίδια στέγη, αυξάνοντας σημαντικά το μέγεθος των ζημιών που είχε ήδη υποστεί η κατοικία από την πρώτη πτώση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Παρά τη σοβαρότητα των δύο διαδοχικών περιστατικών και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι ένοικοι της κατοικίας δεν βρίσκονταν στο σπίτι κατά τη στιγμή των ατυχημάτων, γεγονός που απέτρεψε τυχόν προσωπικές βλάβες.

Επιπλέον, κανένας από τους εργαζομένους που συμμετείχαν στις εργασίες απεντόμωσης ή στην επιχείρηση απομάκρυνσης των γερανών δεν τραυματίστηκε. Η απουσία τραυματισμών αποτελεί το μοναδικό θετικό σημείο σε αυτή τη διπλή ατυχία.

Η αγωνία των ιδιοκτητών και η εκτίμηση των ζημιών

Ένας γείτονας, μιλώντας για το περιστατικό, εξέφρασε τη λύπη του για τους ιδιοκτήτες της κατοικίας. Ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες περίμεναν με ανυπομονησία να μετακομίσουν στο σπίτι τους, αλλά τελικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τέτοια δυσάρεστη και καταστροφική κατάσταση.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα φτάσει ένας τρίτος γερανός για να απομακρύνει τα δύο οχήματα που έχουν καταλήξει πάνω στην στέγη. Μόνο μετά την απομάκρυνση των γερανών θα μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε ακριβή εκτίμηση του συνολικού μεγέθους των ζημιών που υπέστη η κατοικία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta