Αδιάκοπες είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Πλάκα, όπου ένα κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής μετά από μια τρομακτική έκρηξη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό έξι ατόμων που αγνοούνται κάτω από τους τόνους μπάζων. Η επιχείρηση διάσωσης έχει λάβει ολονύχτιο χαρακτήρα, καθώς η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων κορυφώνεται.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα

Οι διασώστες εργάζονται εντατικά στο σημείο της κατάρρευσης, επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Στις έρευνες συμμετέχουν θερμικές κάμερες, οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν ενδείξεις ζωής, καθώς και ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Παρ’ όλες τις προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ζωής κάτω από τα χαλάσματα του κτιρίου.

Οι εργασίες συνεχίζονται με τη συνδρομή ενός εκσκαφέα, ο οποίος απομακρύνει μεγάλο όγκο συντριμμιών από το σημείο. Επιπλέον, ο εκσκαφέας σηκώνει οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή, προκειμένου να δημιουργηθεί πρόσβαση για τα σωστικά συνεργεία βαθύτερα στο εσωτερικό του κατεστραμμένου κτιρίου. Στην επιχείρηση συνδράμουν η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ και όλα τα συνεργεία του δήμου, ενώ κατά διαστήματα σταματούν οι εργασίες για να επικρατήσει αφωνία, επιτρέποντας στους διασώστες να ακούσουν για τυχόν ήχους που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την παρουσία επιζώντων.

Τα ίχνη των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, δύο ζευγάρια ηλικίας 30-40 ετών, φέρονται να ήταν ένοικοι του πρώτου ορόφου του κτιρίου που κατέρρευσε. Είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές και είχαν κάνει κράτηση στο διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η κράτηση είχε γίνει στο όνομα ενός 37χρονου άνδρα, του Ίαν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σημείο της τραγωδίας, εντοπίστηκαν τα αμερικανικά διαβατήρια του Ίαν και μιας γυναίκας με το όνομα Φλόριντα. Επιπλέον, βρέθηκε μία γυναικεία τσάντα, μέσα στην οποία υπήρχε και το μισθωτήριο συμβόλαιο του διαμερίσματος. Αυτό το εύρημα ενισχύει σημαντικά την πιθανότητα οι τέσσερις τουρίστες να βρίσκονταν εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τουρίστες είχαν προγραμματίσει πτήση της εταιρείας Delta για τις 15:30 της Παρασκευής, με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν ποτέ για την αναχώρησή τους.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι του δεύτερου ορόφου

Εκτός από τους Αμερικανούς τουρίστες, αγνοούνται και δύο ηλικιωμένοι που φέρονται να κατοικούσαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Πρόκειται για μία 78χρονη γυναίκα, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, και έναν 77χρονο άνδρα βρετανικής υπηκοότητας. Οι αστυνομικές αρχές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους τηλεφωνικά, ωστόσο δεν έλαβαν καμία απάντηση από το ζευγάρι.

Η απουσία τους από το σημείο και η αδυναμία επικοινωνίας εντείνουν την ανησυχία για την τύχη τους, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα στα συντρίμμια του κτιρίου, με την ελπίδα εντοπισμού τους.

Παρουσία επισήμων στο σημείο της τραγωδίας

Στο σημείο της κατάρρευσης, στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, μετέβησαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη συνεχή προσπάθεια των αρχών.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στους έξι αγνοούμενους που αναζητούνται και τόνισε ότι η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους θα είναι ολονύχτια. Ο κ. Δούκας επισήμανε ότι οι ώρες είναι δύσκολες και ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί αδιάκοπα, με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και όλα τα συνεργεία του δήμου να συνδράμουν στις έρευνες, διακόπτοντας τις εργασίες όποτε χρειάζεται για να διασφαλιστεί η αφωνία και η δυνατότητα ακρόασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki